Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Alegría en Concepción

Claudia Alejandra Juárez, de 58 años, vive en Concepción, tiene cuatro hijos y es empleada de comercio. La ganadora contó que una gripe le impidió controlar la tarjeta durante el fin de semana, pero después llegó la sorpresa. “Me enteré que había ganado el martes por la mañana. No había podido controlar nada porque tenía gripe y me sentía muy mal. El domingo me levanté un poco mejor y me puse a revisar. Me faltaban seis números. El lunes a la mañana anoté cinco de los seis y ya directamente no dormí. No le dije nada a nadie, me quedé calladita”, relató con alegría.