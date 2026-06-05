Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias
Jubiladas, una empleada de comercio y una joven vendedora ambulante compartieron el pozo acumulado de $14.000.000. El dinero tendrá destinos concretos: arreglos en la casa, trámites, viajes y nuevos proyectos.
La semana número 10 de los Números de Oro volvió a convertir la ilusión de los lectores de LA GACETA en una alegría concreta. Esta vez, el entretenimiento dejó cuatro nuevas historias ganadoras en Tucumán y un pozo acumulado de $14.000.000 que se repartió en partes iguales. Cada una de las participantes recibió $3.500.000, un premio que llegó en momentos distintos, pero con una misma emoción: la sorpresa de ver completo el cartón después de días de espera y nervios.
Las tarjetas ganadoras fueron confirmadas por lectoras de Capital, Concepción y Yerba Buena, con relatos atravesados por la incredulidad, los festejos familiares y los proyectos postergados que ahora podrán tomar forma. Para algunos, el premio servirá para arreglar la casa o avanzar con trámites importantes. Para otros, será una oportunidad para saldar cuentas, compartir con sus seres queridos o invertir en un emprendimiento. En todos los casos, los Números de Oro volvieron a unir la costumbre de comprar el diario con una expectativa que se renueva cada semana.
Las ganadoras
Norma del Valle Chacana, de Capital, tiene 71 años, es jubilada, viuda y ama de casa. La noticia la sorprendió de madrugada, después de una larga espera frente al sorteo. “Me enteré que gané la madrugada del lunes. El único número que me faltaba era el 05 y yo decía que tenía que salir para mí. Es la primera vez en mi vida que gano algo. ¡Fue hermoso!”, dijo emocionada.
La emoción no la dejó descansar. “Esa noche no dormí. Me quedé con el teléfono y, cuando eran las 2.30, entré al diario a ver el sorteo y había salido el 05. ¡No lo podía creer! Hace muchos años que sigo a LA GACETA y participo desde que comenzó, lo hacía con mis padres”, relató.
La confirmación llegó con ayuda de su familia. “Me dormí a las 5 de la mañana y me desperté a las 7. Le dije a mi hija que revisara en la computadora para ver si era verdad. Me levanté como tres veces para volver a controlar el cartón. Estaba muy incrédula todavía. Lloraba y lloraba”, expresó.
Norma contó que tiene dos hijas y tres nietas de 12, seis y dos años. “En mi familia están todos muy contentos. Mis hijas están felices. Cuando se los dije, saltaban de alegría conmigo”, afirmó.
El premio tendrá un destino importante. “El dinero me va a servir mucho para los trámites con la escritura de mi casa y terminar de construirla. También quiero disfrutar con mis hijas y mis nietas”, señaló.
“Haber ganado es una bendición. Es algo que uno nunca espera, pero llega en su momento. Estoy muy agradecida”, agregó.
Alegría en Concepción
Claudia Alejandra Juárez, de 58 años, vive en Concepción, tiene cuatro hijos y es empleada de comercio. La ganadora contó que una gripe le impidió controlar la tarjeta durante el fin de semana, pero después llegó la sorpresa. “Me enteré que había ganado el martes por la mañana. No había podido controlar nada porque tenía gripe y me sentía muy mal. El domingo me levanté un poco mejor y me puse a revisar. Me faltaban seis números. El lunes a la mañana anoté cinco de los seis y ya directamente no dormí. No le dije nada a nadie, me quedé calladita”, relató con alegría.
El número que faltaba apareció al día siguiente. “El martes me levanté, fui a trabajar y ahí me puse a controlar nuevamente. El único número que me faltaba era el 87. Cuando lo vi, me puse muy contenta. Ahora le estoy contando a todo el mundo”, dijo entre risas.
La incredulidad también formó parte del momento. “Revisé muchas veces los números. Dudaba y decía: ‘¿Estarán todos?’. Los volví a controlar muchas veces. Después llamé al canillita que me vendió el cartón, le mandé una foto y le dije: ‘Por favor, contrólelo’. Al ratito me llamó y me confirmó. Él también estaba contento”, expresó.
La noticia llegó cuando estaba en su lugar de trabajo y luego le contó a sus hijos. “Compartí la noticia con mis compañeros de trabajo y todos estaban contentos. Decían: ‘¡Somos millonarios!’”, contó.
Sobre el destino del premio, explicó: “Mis hijos están felices. Como todo el mundo, tenemos cuentas atrasadas, así que hay que solucionar ese tema. Después, si alcanza, queremos hacer algunas cosas en la casa”.
Una sorpresa de madrugada
“Me enteré el lunes, a la 1 de la madrugada. Me puse a controlar la tarjeta y vi que me faltaba sólo el 68. Después salió ese número y no lo podía creer”, relató Norma Espeche, de Yerba Buena. La mujer tiene 69 años y es jubilada. En su caso, la alegría también llegó a la madrugada, cuando controlaba la tarjeta .
La ganadora contó que participa desde hace muchos años. “Es la primera vez que gano los Números de Oro. Hace más o menos 25 años que participo”, contó.
Recordó que el momento fue compartido con su hija. “Estaba con mi hija en la cocina cuando me di cuenta de que había ganado. Grité: ‘¡Gané, gané, gané!’. Mi hija me preguntaba si estaba segura. Yo le decía que sí, pero me puse a controlar todo de nuevo para que me creyera y empezamos a saltar juntas de alegría”, recordó entre risas.
El premio servirá para resolver necesidades de la casa y también para disfrutar en familia. “Con el dinero, primero quiero arreglar algunas cosas de la casa. Con tanta lluvia, los techos empezaron a tener problemas. También quiero disfrutarlo con mis hijos. Y, si se puede, viajar a Salta para visitar a mi hermana”, explicó.
Una familia de trabajadores
La cuarta ganadora es Nahiara Alí, de 19 años. Vive con su familia en San Miguel de Tucumán y es vendedora ambulante. Toda su familia se dedica a la venta de praliné y otras golosinas. Contó que su papá es el vendedor de los famosos “chanchichurros” del centro de la capital tucumana.
Nahiara relató que controló la tarjeta junto a su abuela Juana durante un par de días. “Venía controlando el cartón con mi abuela, Juana, pero hubo un día que no pudimos hacerlo por falta de tiempo. Ayer terminamos de revisar los números y ahí nos dimos cuenta de que habíamos ganado. ¡Fue una sorpresa total!”, dijo con alegría.
La noticia tuvo un valor especial para su familia. “Mi abuela se puso muy contenta. Es un premio que viene muy bien, sobre todo en este momento en el que la situación económica es tan difícil”, expresó.
La joven destacó el esfuerzo cotidiano de su entorno. “Todos en mi casa se alegraron mucho. En mi familia, la mayoría somos vendedores ambulantes. Venimos de una familia de trabajadores. Mi papá, por ejemplo, es conocido por vender el famoso ‘chanchichurro’”, relató.
Sobre el destino del dinero, Nahiara adelantó que buscará darle un uso productivo. “Estuve conversando con mis papás sobre qué hacer con el dinero. La idea es invertirlo en algún emprendimiento. Quiero seguir trabajando y usar el premio para poder crecer”, afirmó.
Próximo sorteo
Con la tarjeta que se entrega junto al diario cada viernes, los lectores podrán participar por un nuevo pozo de $3.500.000. Si la tarjeta cuenta con el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica y el ganador se llevará $7.000.000.