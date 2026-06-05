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Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

Discreta y alejada de la exposición mediática, estuvo junto al histórico músico en los años de éxito, durante su lucha contra el Parkinson y hasta sus últimos días.

El Indio Solari está casado con Virginia hace más de 40 años y tienen un hijo, Bruno
El Indio Solari está casado con Virginia hace más de 40 años y tienen un hijo, Bruno Instagram
Por LA GACETA Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del músico Indio Solari a los 77 años en Buenos Aires, cobra relevancia la figura de su esposa Virginia Mones Ruiz, su gran sostén durante más de cuatro décadas.
  • Se conocieron en 1981 y tuvieron un hijo. Juntos vivían recluidos en Parque Leloir, donde ella lo resguardaba de la exposición y lo asistía frente a su diagnóstico de Parkinson.
  • La partida del ícono del rock nacional expone el rol clave de su entorno íntimo para preservar su privacidad y legado frente al asedio mediático y su deteriorada salud.
Resumen generado con IA

Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años, volvió a despertar interés la historia de Virginia Mones Ruiz, su compañera de vida durante décadas. La mujer estuvo a su lado desde los años de mayor éxito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y acompañó al músico durante toda su carrera, convirtiéndose en una de las personas más importantes de su entorno. ¿Quién es la pareja que compartió gran parte de la vida del histórico referente del rock nacional?

El Indio y Virginia se casaron en 1988 y recién en el año 2000 tuvieron a su único hijo, Bruno. La pareja vive actualmente en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Su casa, rodeada de naturaleza, es casi imperceptible desde las afueras del predio porque cuenta con mucha seguridad. El artista que padece parkinson desde hace años mantiene blindada su vida personal y también la de su familia. 

Rodeada de naturaleza y con mucha seguridad: así es la misteriosa casa del Indio Solari

Rodeada de naturaleza y con mucha seguridad: así es la misteriosa casa del Indio Solari

Virulana como le dicen sus amigos y familiares, antecedió al Indio Solari en redes sociales con su cuenta denominada Virusolari. Desde allí, comparte fotos de su vida familiar y también recuerdos de la trayectoria musical de su esposo.

El Indio Solari junto a su esposa, Virginia El Indio Solari junto a su esposa, Virginia Instagram

“Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después cuando escuché por primera vez Me quedo Contigo, por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor... hoy 40 años después, lo siguen haciendo... Feliz día a los que tienen un amor para cantarle, y a los que no, sigan preparándose para cuando llegue...”, escribió Virginia en algún Día de los Enamorados.

Desde que el Indio inició su carrera como solista, contempló un poco más a la prensa y concedió mas entrevistas que en su era ricotera. Al mismo tiempo, Virginia aprovechó para hacer “vida normal” y publica en sus redes imágenes familiares.

Indio Solari: la defensa de su esposa por las “vacunas VIP” y su última aparición pública

Durante la pandemia de coronavirus, y luego de que el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán le enviara un saludo, el ganador del Premio Konex de Platino a Mejor Cantante de Rock de la Década fue criticado por haber sido un supuesto “vacunado VIP”. Sin embargo, su pareja salió al cruce de los críticos y lo defendió a capa y espada.

El Indio Solari y su esposa se conocieron en el 81 El Indio Solari y su esposa se conocieron en el 81 Instagram

El año pasado, el músico rompió el silencio en un mano a mano con el periodista Julio Leiva en el ciclo “Caja Negra” y mencionó que no sale de su casa desde hace casi 10 años: “No me gusta que me vean así, como me retiré. No me gustan los artistas viejos. Me da un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. Mis medicinas, cada vez que sale Virginia, salen $300.000. Acá tengo todo lo que quiero, mis discos, mis libros y la pileta calefaccionada”.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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