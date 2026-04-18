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Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Se trata de una propiedad de 100 m² en el centro de La Plata, recibida por donación. El inmueble, declarado por una cifra ínfima, se suma a las polémicas por la evolución patrimonial del Jefe de Gabinete.

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni vende un departamento en La Plata por U$S 95.000, activo que declaró por solo U$S 800. El hecho ocurre bajo una creciente investigación sobre su patrimonio fiscal.
  • La unidad de 98 m² fue recibida por donación materna en 2016. La operación surge mientras la Justicia analiza la compra de otro inmueble en Caballito financiado por jubiladas.
  • La discrepancia de valores y las causas abiertas ponen el foco en la transparencia del funcionario. El impacto de estas revelaciones podría afectar la credibilidad del Ejecutivo.
Resumen generado con IA

Mientras la Justicia pone la lupa sobre sus movimientos inmobiliarios, un nuevo activo de Manuel Adorni sale a la luz. Se trata de un departamento de cuatro ambientes en el casco urbano de La Plata que el funcionario ofrece hoy por U$S 95.000, pese a figurar en sus declaraciones juradas con una valuación fiscal de apenas $1.169.256 (unos U$S 800 al tipo de cambio oficial).

La propiedad, ubicada estratégicamente en calle 48 entre 6 y 7 -frente al Rectorado de la UNLP-, ingresó al patrimonio de Adorni en 2016 como una donación de su madre, Silvia Pais. Según registros, el inmueble de 98 m² fue la vivienda personal del funcionario antes de saltar a la función pública.

El contraste de valores no es el único frente abierto para el Jefe de Gabinete. La comercialización de esta unidad coincide con los cuestionamientos sobre su departamento en Caballito, una operación de U$S 230.000 financiada de forma inusual por dos jubiladas y cuyas refacciones de lujo están bajo investigación judicial.

Detalles de la propiedad

- Construido en 1975, el departamento requiere actualizaciones integrales.

- Tiene tres dormitorios, tres baños (uno completo), balcón corrido y baulera.

- Es un enclave de alta demanda estudiantil y administrativa.

A pesar de la ubicación premium, agentes inmobiliarios advirtieron que el precio de publicación podría ser "exigente" dado que la unidad no fue reciclada en casi 50 años.

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