Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Mientras la Justicia pone la lupa sobre sus movimientos inmobiliarios, un nuevo activo de Manuel Adorni sale a la luz. Se trata de un departamento de cuatro ambientes en el casco urbano de La Plata que el funcionario ofrece hoy por U$S 95.000, pese a figurar en sus declaraciones juradas con una valuación fiscal de apenas $1.169.256 (unos U$S 800 al tipo de cambio oficial).