El Gobierno respalda a Adorni mientras la Justicia perita los celulares

En un contexto de creciente presión judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió una nueva señal de respaldo político por parte de Karina Milei. Ambos funcionarios viajaron a la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, para recorrer la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo.
La actividad contó con la presencia de Horacio Marín, titular de YPF, y se leyó como un gesto de respaldo directo de la presidenta de La Libertad Avanza hacia el ministro coordinador. La imagen en el corazón energético del país marcó la segunda aparición pública de la dupla en menos de una semana, tras la visita que realizaron a las instalaciones del Anlis Malbrán.
Mientras la cúpula libertaria exhibió unidad, en los tribunales de Comodoro Py la causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó testimonios. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron al jefe de Gabinete su departamento de la calle Miró en Caballito, declararon ante la Justicia y entregaron sus teléfonos celulares con el objetivo de aportar elementos sobre la operación inmobiliaria.
Según consignó Perfil, durante su declaración Viegas aseguró que no conocía personalmente a Adorni y señaló que solo lo vio en el acto de escrituración frente a la escribana Adriana Nechevenko. De acuerdo a su testimonio, fue su hijo, Pablo Martín Feijoo, quien manejó la negociación. La Justicia puso el foco en este intermediario, citado a declarar como una de las piezas clave para esclarecer el origen de los fondos.
Por su parte, Sbabo explicó que la venta fue gestionada por su hijastro, Leandro Miano, socio del hijo de Viegas en el rubro inmobiliario. La mujer detalló que su parte del inmueble la adquirió con ahorros propios y que actualmente percibe una jubilación cercana a los $350.000, datos incorporados a la causa.
La escribana Nechevenko también confirmó que Feijoo fue quien armó la operación, lo que lo ubicó en el centro de las próximas citaciones. Pese al avance de las pericias sobre los dispositivos entregados, el entorno de Karina Milei mantuvo la agenda oficial de Adorni en un intento por separar la gestión de las novedades judiciales.
Olla popular
En paralelo, la organización social Barrios de Pie encabezó una olla popular frente al domicilio del funcionario en el barrio porteño de Caballito.
La manifestación se realizó sobre la calle Miró, junto al inmueble investigado. “Mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”, señalaba uno de los carteles exhibidos durante la protesta.
La movilización se enmarca en el conflicto entre los movimientos sociales y el Gobierno por la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que contaba con unos 951.000 beneficiarios.
“Es increíble que Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar”, expresó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. “Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios, que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”, agregó. Desde la organización sostienen que las principales afectadas por la medida son las trabajadoras de comedores comunitarios, cuyos ingresos dependían del programa.
Según consignó La Nación, la convocatoria reunió a un grupo reducido de manifestantes en las inmediaciones del edificio, que estuvo custodiado por un operativo de la Policía Federal e incluyó corte de tránsito.
Informe en Diputados
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su informe de gestión el 29 de abril ante la Cámara de Diputados en una exposición atravesada por el escenario judicial. Deberá responder por escrito más de 4.800 preguntas enviadas por los distintos bloques, aunque el foco político estará puesto en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
En la previa, sectores de la oposición plantearon la necesidad de coordinar posiciones. “La estrategia de los libertarios requiere que parte de la oposición pise el palito. Ellos van a venir a embarrar la cancha y a hacer circo. No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra y se vaya”, afirmó un diputado “dialoguista”, según consignó Infobae. El legislador adelantó que buscará acordar con bloques más duros una suerte de “código de comportamiento”.
Desde el oficialismo, dirigentes cercanos a Karina Milei sostuvieron que el funcionario se presentará sin inconvenientes y que cuenta con herramientas para responder a los cuestionamientos, en una instancia que consideran una oportunidad para reafirmar el rumbo del Gobierno.
No obstante, también surgieron reparos dentro de La Libertad Avanza. Sectores internos advirtieron sobre los riesgos de la exposición en el actual contexto judicial y anticiparon un clima adverso en el recinto.
“Lo van a masacrar”, señaló una fuente del espacio, en línea con la postura de algunos aliados que sugieren postergar la presentación para evitar un mayor desgaste político.