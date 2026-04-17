El Gobierno respalda a Adorni mientras la Justicia perita los celulares

“Es increíble que Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar”, expresó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. “Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios, que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida”, agregó. Desde la organización sostienen que las principales afectadas por la medida son las trabajadoras de comedores comunitarios, cuyos ingresos dependían del programa.