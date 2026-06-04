El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán

Hay un Tucumán que ya no está, pero que late con fuerza en la fragilidad de una fotografía antigua. Es el Tucumán del tranvía, de las plazas donde las familias paseaban con trajes de gala, y de los viejos caserones coloniales cuyas fachadas devoró el progreso moderno. Ante ese avance implacable, el tiempo suele difuminar aquellos paisajes urbanos y humanos, empujándolos hacia el rincón del olvido colectivo. Pero la tecnología, esa que tantas veces acusamos de enfriar los lazos, pudo revelar su mejor faceta, y convertirse en la aliada perfecta para ganarle la batalla a la desmemoria.