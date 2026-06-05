La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

"En Tucumán vivimos el fútbol con una pasión que se siente en cada rincón, y nos entusiasma poder acompañar esa previa mundialista desde McDonald's. Los Combos, las figuritas y la oportunidad de conocer nuestras cocinas a través de Puertas Abiertas son propuestas que nacen de ese compromiso genuino con nuestros clientes para seguir sorprendiéndolos con calidad, sabor y experiencias que los hagan sentir parte de algo más grande", aseguró Mercedes Paz, operadora de McDonald's en Tucumán.