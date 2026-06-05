Mundial 2026

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

Combos inspirados en 3 jugadores de la Selección, figuritas Panini y cocinas abiertas: la marca lleva la experiencia mundialista más allá del menú.

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán
Hace 10 Hs

Los Combos Mundialistas de McDonald’s siguen siendo uno de los temas del momento. Inspirados en Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, las hamburguesas ya se volvieron protagonistas de redes sociales, streams y conversaciones entre fanáticos que viven la previa del Mundial con toda la intensidad.

Pero la experiencia va mucho más allá del menú, porque además de los combos inspirados en jugadores, McDonald’s sumó una de las grandes pasiones mundialeras: las figuritas oficiales de Panini. Así, cada combo agrandado incluye un paquete con figuritas de la FIFA World Cup 2026™, además de una exclusiva con marco dorado que solo puede conseguirse en la marca.

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

La propuesta rápidamente se convirtió en un fenómeno entre quienes buscan completar el álbum, revivir la tradición de abrir sobres y compartir figuritas en la previa de la Copa del Mundo más grande de la historia.

"En Tucumán vivimos el fútbol con una pasión que se siente en cada rincón, y nos entusiasma poder acompañar esa previa mundialista desde McDonald's. Los Combos, las figuritas y la oportunidad de conocer nuestras cocinas a través de Puertas Abiertas son propuestas que nacen de ese compromiso genuino con nuestros clientes para seguir sorprendiéndolos con calidad, sabor y experiencias que los hagan sentir parte de algo más grande", aseguró Mercedes Paz, operadora de McDonald's en Tucumán.

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

¿Cómo se hacen los combos mundialistas?

Para conocer cómo se elaboran los Combos Mundialistas, McDonald’s pone el foco en sus cocinas a través de Puertas Abiertas, una acción que forma parte de su identidad desde hace 25 años y busca mostrar el paso a paso de la elaboración de estos y todos su productos.

En este programa los clientes pueden ingresar a las cocinas de los restaurantes y conocer en primera persona procesos, protocolos de seguridad alimentaria y estándares de calidad con los que se elaboran todos los productos que miles de personas consumen diariamente.

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

La iniciativa forma parte del compromiso de la marca con la transparencia y la trazabilidad de sus alimentos. En Argentina, el 95% de los insumos que utiliza McDonald’s provienen de proveedores locales distribuidos en 11 provincias del país, con ingredientes que llegan desde distintas regiones productivas para garantizar frescura y calidad durante todo el año. Conocé toda esta información en la lading “Del origen a la mesa”.

De esta manera, McDonald’s conecta la pasión mundialera desde una experiencia que combina sabor, entretenimiento y calidad en cada uno de sus restaurantes del país.

Esta nota es de acceso libre.
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