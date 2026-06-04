Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibirá a Quilmes este domingo en La Ciudadela en un partido clave para la continuidad del DT Andrés Yllana tras sufrir tres derrotas consecutivas.
- Quilmes llega aliviado tras vencer 2-0 a Atlético de Rafaela con goles de los ex San Martín Ulises Vera y Aaron Spetale, aunque arrastra un flojo rendimiento como visitante.
- El encuentro definirá la capacidad de reacción de San Martín en su peor momento del torneo y marcará el rumbo de ambos equipos en la lucha por clasificar en la Primera Nacional.
Quilmes llegará a La Ciudadela con una realidad muy distinta a la que tenía hace apenas unas semanas. Venía inmerso en una crisis futbolística que incluía siete partidos sin victorias, cuestionamientos de sus hinchas y una ubicación incómoda en la tabla de posiciones. Sin embargo, el triunfo por 2 a 0 frente a Atlético de Rafaela modificó el panorama y le permitió recuperar tranquilidad justo antes de visitar a un San Martín que atraviesa el momento más delicado de la temporada.
La realidad de ambos equipos invita a mirar el duelo desde distintas perspectivas. Del lado de Bolívar y Pellegrini, las derrotas frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland dejaron secuelas futbolísticas y también anímicas. El equipo de Andrés Yllana perdió funcionamiento, dejó de encontrar asociaciones en ataque y comenzó a exhibir problemas defensivos que antes no aparecían con frecuencia. Esa combinación explica por qué el entrenador quedó en el centro de la escena durante los últimos días y por qué el compromiso frente al "Cervecero" aparece como una oportunidad importante para intentar cambiar el rumbo.
La dirigencia decidió sostener al entrenador después de la caída en Libertad, aunque eso no significa que el presente no sea motivo de análisis. El propio Yllana reconoció públicamente que San Martín atraviesa su peor momento en el torneo y habló de la necesidad de "refundar" el equipo para recuperar la identidad que mostró durante buena parte de la primera rueda. En ese contexto, el partido del domingo asoma como una medida concreta para evaluar la capacidad de reacción de un plantel que necesita volver a transmitir señales positivas.
Del otro lado estará un rival que tampoco logró consolidarse a lo largo del torneo. Quilmes ocupa actualmente el puesto 13 de la zona B con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas. Los números reflejan una campaña irregular y explican por qué durante gran parte del torneo transitó lejos de los puestos de protagonismo. Sin embargo, la victoria conseguida en la fecha pasada contra la “Crema” le permitió cortar una larga sequía y recuperar confianza.
Además, el conjunto bonaerense tiene una particularidad que seguramente no pasará inadvertida para los hinchas de San Martín. Los dos goles frente a la “Crema” fueron convertidos por Ulises Vera y Aaron Spetale, futbolistas con pasado en La Ciudadela. “Mocho” Vera suma tres tantos en el torneo y aparece como una de las principales armas ofensivas de un equipo que también tiene en Agustín Lavezzi a su máximo goleador, con cuatro conquistas.
En el banco visitante estará sentado Leandro Gracián, otro nombre que inevitablemente remite a la actualidad de San Martín. El ex futbolista fue uno de los entrenadores que estuvo en consideración de la dirigencia antes de la contratación de Yllana. Finalmente, el elegido fue el actual DT del "Santo", pero el destino volverá a cruzarlos en un momento muy diferente para ambos. Mientras Gracián llega respaldado por un triunfo que le devolvió aire a su ciclo, Yllana afrontará un encuentro atravesado por la necesidad de recuperar resultados y funcionamiento.
Así juega el “Cervecero”
Desde lo táctico, Quilmes suele pararse con un 4-4-2 y apostar a un esquema ordenado, con líneas compactas y una búsqueda permanente de velocidad para atacar los espacios. Uno de los futbolistas que suele manejar los tiempos del equipo es Axel Batista, mientras que Vera, Lavezzi y Spetale aparecen como las principales referencias ofensivas. No se trata de un equipo que monopolice la posesión de la pelota, pero sí de un conjunto que intenta aprovechar los errores rivales y golpear cuando encuentra espacios.
De todas maneras, hay un dato que invita a relativizar el impulso que significó el triunfo frente a Rafaela. Quilmes baja considerablemente su rendimiento cuando juega fuera de casa. En condición de visitante apenas consiguió una victoria en ocho presentaciones, con dos empates y cinco derrotas. Además, sumó apenas cinco puntos sobre 24 posibles lejos de su estadio, una estadística que lo ubica entre los equipos con menor rendimiento fuera de casa dentro de la categoría.
Por eso, más allá de las virtudes o limitaciones que pueda presentar el “Cervecero”, en San Martín entienden que gran parte de la historia pasará por lo que pueda hacer el propio equipo. Después de tres derrotas consecutivas, de una semana marcada por reuniones, análisis y autocríticas, el "Santo" necesita reencontrarse con una versión que parece haber quedado lejos en el tiempo. Quilmes llegará con confianza renovada, pero en La Ciudadela saben que la verdadera prueba será comprobar si San Martín todavía tiene la capacidad de reaccionar cuando más lo necesita.