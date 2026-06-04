Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín

En el banco visitante estará sentado Leandro Gracián, otro nombre que inevitablemente remite a la actualidad de San Martín. El ex futbolista fue uno de los entrenadores que estuvo en consideración de la dirigencia antes de la contratación de Yllana. Finalmente, el elegido fue el actual DT del "Santo", pero el destino volverá a cruzarlos en un momento muy diferente para ambos. Mientras Gracián llega respaldado por un triunfo que le devolvió aire a su ciclo, Yllana afrontará un encuentro atravesado por la necesidad de recuperar resultados y funcionamiento.