San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán remodelará la plaza Urquiza por $1.500 millones, tras cerrar la licitación para revalorizar este espacio verde de Barrio Norte.
- El proyecto se concretará luego de cerrar la licitación pública para la obra. Los trabajos de refacción de este emblemático espacio verde se realizarán en un plazo de 28 semanas.
- La puesta en valor de la Plaza Urquiza busca mejorar la infraestructura urbana de la ciudad y ofrecer un espacio público renovado y más seguro para los vecinos de Barrio Norte.
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