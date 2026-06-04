Política

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

La Municipalidad cerró el proceso de licitación pública para la revalorización del espacio verde. Los trabajos se realizarán en 28 semanas.

ESPACIO VERDE. El municipio proyecta cambios en la plaza Urquiza ubicada en barrio Norte.
ESPACIO VERDE. El municipio proyecta cambios en la plaza Urquiza ubicada en barrio Norte. Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán remodelará la plaza Urquiza por $1.500 millones, tras cerrar la licitación para revalorizar este espacio verde de Barrio Norte.
  • El proyecto se concretará luego de cerrar la licitación pública para la obra. Los trabajos de refacción de este emblemático espacio verde se realizarán en un plazo de 28 semanas.
  • La puesta en valor de la Plaza Urquiza busca mejorar la infraestructura urbana de la ciudad y ofrecer un espacio público renovado y más seguro para los vecinos de Barrio Norte.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánBarrio NorteRossana ChahlaPúblicoArgentinaBárbara Nieva
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia
1

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
4

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
5

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
3

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
4

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

Caso Cuadernos: Lavagna ratificó ante la Justicia que Vialidad operaba con un 20% de sobreprecios

Planifican un acueducto para mejorar el servicio de agua en San Javier, Anfama y el oeste tucumano

Planifican un acueducto para mejorar el servicio de agua en San Javier, Anfama y el oeste tucumano

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Jaldo resaltó el diálogo y la reciprocidad con la Casa Rosada

Comentarios