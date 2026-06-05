Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya

La única excursión del enólogo francés por el denominado "Nuevo Mundo" había sido un viaje de para asistir a productores de Estados Unidos. La invitación a Argentina lo tomó por sorpresa. "Mirá, hay un loco ahí que tiene unas 300 hectáreas y quiere que vayamos", le comentó a su esposa Daniela. "Bueno, si no es lo que esperamos, al menos será un lindo viaje", respondió ella entusiasmada por conocer un nuevo destino. Pablo asegura que había algo de intuición en Rolland: "Él quería venir porque sabía que había potencial. Mostró cierto asombro cuando mi papá le habló de la cantidad de hectáreas de plantas que teníamos. Era un número grande para Francia, donde los viñedos son más pequeños. Sin embargo, nunca se imaginó lo que se iba a encontrar".