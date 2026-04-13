Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Desde el peronismo, Germano observa el nacimiento de lo que denomina el “post-kirchnerismo”. En ese escenario, figuras como Axel Kicillof intentan perfilarse, aunque todavía cargan con su identificación con Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, el analista advierte que el “país federal” empieza a levantar la voz contra la “conurbanización de la política”, buscando alternativas que puedan confrontar con el modelo de La Libertad Avanza desde una lógica territorial distinta. Por otro lado, la figura de Mauricio Macri emerge como un actor ambivalente. El reciente discurso del ex presidente, posicionando al PRO como la “opción superadora” y el paso lógico para garantizar la continuidad del cambio, es una señal de alerta para Milei. Macri busca subir su precio político y amalgamar a los sectores desencantados que aún apoyan el rumbo económico pero rechazan las desprolijidades éticas y de gestión de la actual mesa chica.