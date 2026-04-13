Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

La administración de Javier Milei atraviesa horas complejas en términos de identidad y narrativa política. Lo que comenzó como una gestión que basó su lucha contra la “casta”, hoy se enfrenta a un desgaste acelerado producto de los escándalos que rodean al Jefe de gabinete y principal vocero, Manuel Adorni. Según los analistas políticos Patricio Adorno y Carlos Germano, la situación del funcionario no sólo compromete su permanencia, sino que golpea el corazón del capital simbólico que sostiene el ajuste económico de la gestión libertaria.
Para Patricio Adorno, el Gobierno enfrenta una “profunda crisis en la construcción de su identidad”. El analista sostiene que la sociedad le otorgó al Presidente un tiempo de gracia excepcional basado en su aura de transparencia y su éxito inicial contra la inflación. Sin embargo, los cuestionamientos sobre el enriquecimiento y los viajes de la familia de Adorni impactan de lleno en el discurso de la “moral como política de Estado”, desnudando una contradicción letal entre el sacrificio material que se le pide a la ciudadanía y la conducta ética de la mesa chica oficialista.
Carlos Germano es tajante al definir la figura del Jefe de Gabinete: “Adorni ya es un meme”. Para el consultor, cuando un político pierde la credibilidad y se convierte en objeto de burla o crítica en la mesa cotidiana de los argentinos, el camino de retorno es casi inexistente. A pesar de los gestos de respaldo público del Presidente, Germano advierte que sostener a un funcionario con una imagen negativa superior a los 60 puntos resulta una carga excesiva para una gestión que empieza a evidenciar daños.
El rol de Adorni es, además, estructuralmente difícil de reemplazar. Como señala Adorno, el gobierno posee un “plantel chico” y carece de figuras con la contundencia pública necesaria para ocupar la vocería. La salida de Adorni dejaría a Milei sin “filtros”, obligándolo a exponerse directamente como su propio vocero, un riesgo táctico considerable de cara a las ambiciones electorales de 2027. “Hoy, el funcionario actúa como un pararrayos que protege al presidente de otros ruidos internos como la causa $Libra”, dice.
Uno de esos ruidos es la feroz interna que se libra en el Triángulo de Hierro, que encabeza el líder libertario. La permanencia de Adorni, protegida de Karina Milei, evita por ahora que se rompa el tenso equilibrio entre “El Jefe” y el asesor Santiago Caputo. Según los analistas, removerlo implicaría abrir una disputa por espacios de poder que el Gobierno prefiere postergar, mientras el Jefe de Gabinete también “se lleva la marca” de otros escándalos menores que podrían salpicar directamente a Milei.
Sin embargo, el costo de este inmovilismo es la caída de las expectativas. Germano observa un derrumbe en los indicadores de optimismo a futuro, que pasaron de niveles cercanos al 45% a rozar el 25%. “Se cayeron las expectativas porque la situación económica golpea y, si a eso le sumás sospechas de corrupción de alguien que cambió notablemente su nivel de vida en dos años, el combo es destructivo”, explica el analista, subrayando que la realidad material le está ganando la pulsada al contenido simbólico.
La situación judicial de Adorni también añade una presión inédita. Germano destaca la velocidad con la que la Justicia y la Fiscalía comenzaron a mover expedientes tras las fallidas explicaciones del funcionario en conferencia de prensa. De hecho, el mensaje del ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugiriéndole a Adorni “buscarse un abogado”, es interpretado como una señal de que, dentro del propio gabinete, la vulnerabilidad del vocero es un hecho consumado que nadie está dispuesto a ignorar.
Adorno coincide en que el gobierno intentará sostenerlo el mayor tiempo posible para no admitir una derrota en la batalla cultural, pero advierte que el daño ya está hecho. El motor que permitía a la sociedad “aguantar el ajuste” -la superioridad moral del gobierno- está fallando. Sin ese componente ético, el respaldo al programa económico queda exclusivamente sujeto a resultados inmediatos que, por el momento, vienen flaqueando ante el rebrote inflacionario y el descontento social.
Reacción opositora
En este escenario de debilidad, la oposición empieza a mostrar signos de vida, aunque todavía de forma fragmentaria. Si bien no hay un líder claro que mayúscula los errores no forzados del oficialismo, el licenciado en Ciencias Políticas y socio de la consultora Meraki detecta movimientos para articular un programa alternativo. El fin de la “espera” opositora coincide con un momento en el que el Presidente ya no se apoya en un 55% de aprobación, sino que lucha por mantener un núcleo duro del 40%, lo que lo vuelve vulnerable ante una eventual segunda vuelta.
Desde el peronismo, Germano observa el nacimiento de lo que denomina el “post-kirchnerismo”. En ese escenario, figuras como Axel Kicillof intentan perfilarse, aunque todavía cargan con su identificación con Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, el analista advierte que el “país federal” empieza a levantar la voz contra la “conurbanización de la política”, buscando alternativas que puedan confrontar con el modelo de La Libertad Avanza desde una lógica territorial distinta. Por otro lado, la figura de Mauricio Macri emerge como un actor ambivalente. El reciente discurso del ex presidente, posicionando al PRO como la “opción superadora” y el paso lógico para garantizar la continuidad del cambio, es una señal de alerta para Milei. Macri busca subir su precio político y amalgamar a los sectores desencantados que aún apoyan el rumbo económico pero rechazan las desprolijidades éticas y de gestión de la actual mesa chica.
Fin
La erosión del Gobierno también se manifiesta en la calle. Adorno señala que los reclamos sociales están “a flor de piel”, ejemplificando con los recientes conflictos en las fuerzas policiales provinciales y los cierres de paritarias. El margen para pedir paciencia se agota a medida que la gestión “lima” la imagen presidencial. La sociedad, que perdonó mucho al principio por la novedad, empieza a aplicar una vara más rigurosa ante los privilegios de la nueva dirigencia.
En conclusión, el “caso Adorni” no es una anécdota, sino un síntoma de una transición peligrosa para Milei. El Gobierno ha perdido su “rostro” más visible y, con él, parte de la autoridad moral necesaria para comandar un ajuste de tal magnitud. Mientras Karina Milei intenta retener espacios y Santiago Caputo consolida su influencia, el Presidente corre el riesgo de quedar atrapado en una interna de palacio mientras la realidad económica y los escándalos de su entorno degradan su principal activo: la confianza del electorado.
El futuro de Adorni parece tener fecha de vencimiento, al menos en su rol de comunicador. La necesidad de un recambio que oxigene la gestión y recupere la iniciativa comunicacional es evidente para los analistas, aunque el “plantel chico” de Milei dificulte la tarea. Si el Gobierno no logra separar la paja del trigo y resolver sus contradicciones morales, la “batalla cultural” podría terminar siendo el terreno de su propia derrota política frente a una oposición que, lentamente, comienza a ordenar sus filas.
Adorni cruzó el “charco”: en España lo comparan con un ex ministro
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, empezó a resonar con fuerza en los medios de comunicación de España. Ayer, el diario digital El Español publicó un duro artículo titulado: “Milei ya tiene su ‘Ábalos’: Adorni, jefe de gabinete y su mano derecha, es imputado por enriquecimiento ilegal”. Esta comparación sitúa al funcionario nacional en el centro de un paralelismo político con una de las figuras más polémicas de la gestión de Pedro Sánchez. El eje del contraste reside en la figura de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. Ábalos está acusado de liderar una trama de corrupción por compras fraudulentas con dinero público.