Causa Adorni: la Justicia pone la lupa sobre las refacciones en la casa del jefe de Gabinete

Resumen para apurados
- El fiscal Pollicita citó al contratista Matías Tabar por las refacciones en la casa de Manuel Adorni en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py.
- La Justicia exige facturas, chats y el origen de fondos tras la compra de un lote en Indio Cuá por la esposa de Adorni. También se investiga una hipoteca privada sin intereses.
- Bajo la supervisión del juez Lijo, el levantamiento del secreto fiscal y el peritaje de dispositivos buscan determinar la transparencia patrimonial del jefe de Gabinete de Milei.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a Matías Tabar, responsable de la firma “Grupo AA” y contratista de las reformas realizadas en la propiedad del funcionario en el exclusivo club de campo Indio Cuá.
La cita está programada para el 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py. Tabar no solo deberá declarar bajo juramento, sino que fue intimado a presentar toda la documentación contable: presupuestos, órdenes de trabajo, certificados de avance de obra y comprobantes de pago, ya sean en efectivo, transferencias o permutas.
El rastro digital y las expensas
La fiscalía busca reconstruir el financiamiento de las obras en el lote 380, adquirido en noviembre de 2024 por Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Para ello, Pollicita exigió la entrega de todas las comunicaciones (WhatsApp, mails y mensajes de texto) mantenidas entre el contratista y el matrimonio Adorni.
En paralelo, la Justicia envió un nuevo requerimiento a la administración del barrio privado. Tras un primer pedido sin respuesta, el fiscal exige ahora detalles sobre el pago de una tasa de ingreso de U$S 5.000 y el origen de los fondos utilizados para cancelar las expensas mensuales.
Círculo de testigos y celulares
Tras la fallida declaración de la escribana de Adorni -quien se negó a entregar su teléfono-, el fiscal endureció las condiciones para los próximos testigos.
Los vendedores del departamento de Caballito (comprado por Adorni con una hipoteca privada sin intereses) y el vendedor de la casa en Indio Cuá deberán presentarse con sus declaraciones juradas ante ARCA y facilitar el peritaje de sus dispositivos móviles.
La causa, originada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya autorizó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete y su esposa.