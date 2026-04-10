Causa Adorni: la Justicia pone la lupa sobre las refacciones en la casa del jefe de Gabinete

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a Matías Tabar, responsable de la firma “Grupo AA” y contratista de las reformas realizadas en la propiedad del funcionario en el exclusivo club de campo Indio Cuá.