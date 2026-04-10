Patricia Bullrich, sobre Manuel Adorni: "No vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia"

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich defendió este viernes en Córdoba a Manuel Adorni ante denuncias de enriquecimiento ilícito, afirmando que el Gobierno no intervendrá en el proceso judicial.
- La causa investiga refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete. Adorni optó por el silencio mediático mientras la Justicia evalúa si sus acciones se ajustaron a derecho.
- La postura oficial busca ratificar el principio de inocencia hasta que haya sentencia. Se espera que la resolución judicial determine el futuro político y legal del funcionario.
La senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) salió este viernes en defensa del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, y aseguró que el Gobierno nacional no se entrometerá en el proceso judicial en curso.
Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ex titular del Ministerio de Seguridad sostuvo que la administración mantiene una postura clara frente a este tipo de situaciones. “Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales”, afirmó.
En ese marco, explicó que Adorni optó por el silencio público respecto a las acusaciones y dejó el caso en manos de la Justicia. “Ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, señaló la exministra de Seguridad.
También expresó que existe confianza en el accionar judicial. “Entendemos que la propia Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”, indicó, y agregó: “Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y un juez que son los que van a decidir”.
Por otro lado, la senadora hizo referencia al impacto personal de la situación en el entorno del funcionario. “Nos duele, imagínense, la familia de Adorni”, expresó. Sin embargo, remarcó que esto no modificará la postura oficial. “El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la Justicia”, concluyó.