Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

La abogada Soledad Deza, defensora de ambas jóvenes en sus respectivos juicios, señaló algunas coincidencias entre los casos. “Una partera denunciando a la “chica que abortó en el baño” es similar, la médica de la policía accediendo a la documentación clínica de la paciente es la misma médica, la violación del secreto profesional del equipo de salud es una constante, la Policía merodeando la sala de partos es exacta, una autopsia sin peso probatorio y el sesgo de género en la investigación preliminar también es muy parecida. No se abrió una línea de investigación alternativa a la culpa de la paciente, pese a que la defensa señaló ese estereotipo como afectación del principio de objetividad y de la presunción de inocencia. Lo diferente es la edad gestacional, pero el denominador común es una mujer pobre dentro de un hospital siendo acusada de matar”, indicó.