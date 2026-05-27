Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

- No creo que Argentina sea un caso particular. El periodismo surgió en el siglo XIX como tribuna de doctrina. En el siglo XX se transformó en investigación y separación del poder. En el siglo XXI vuelve a sus orígenes: es periodismo de tribuna, con hinchada, como se ve en Estados Unidos con los medios liberales de izquierda y Fox en la derecha. El periodismo vuelve a ser hinchada y no un árbitro imparcial. En Argentina no hay nada extraordinario, no hay más “ensobrados” ni más grieta que en el resto del mundo. De hecho, hay más polarización en Estados Unidos, donde el que pierde cree que hubo fraude. En Argentina, aunque se grite fraude, no hubo denuncias ni desconocimiento de resultados. Cuando Milei perdió la provincia de Buenos Aires el año pasado, se enojó pero lo admitió. En Estados Unidos y Brasil no pasó: Donald Trump y Jair Bolsonaro desconocieron el resultado y movilizaron a la turba. Cristina Fernández de Kirchner en 2015 tuvo un gesto maleducado al no entregar el bastón de mando, pero fue muy democrático porque se fue. Lo antidemocrático es quedarse; ella se fue antes y le regaló 12 horas de presidencia a Federico Pinedo.