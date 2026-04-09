La escribana de Adorni defendió las operaciones y confirmó que le presentó a las prestamistas: "Estoy segura de que lo va a pagar"

También reveló que en los 15 años previos no había intervenido en operaciones del funcionario. Sobre la reciente seguidilla de movimientos, señaló que uno de los motivos del cambio de vivienda fue la seguridad. “Miró fue porque se tenía que mudar por un tema de seguridad. El de Asamblea es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más”, explicó.