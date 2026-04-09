La escribana de Adorni defendió las operaciones y confirmó que le presentó a las prestamistas: "Estoy segura de que lo va a pagar"
Adriana Nechevenko habló por primera vez sobre las transacciones del jefe de Gabinete. Aseguró que no pidió el origen de los fondos y dio detalles de préstamos, hipotecas y compras inmobiliarias.
Resumen para apurados
- La escribana Adriana Nechevenko defendió ante la justicia las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el país.
- La escribana detalló préstamos de U$S 100.000 e hipotecas para viviendas en Caballito e Indio Cuá. Admitió haber presentado a los prestamistas y no solicitó el origen de los fondos.
- El testimonio y la entrega de documentos en Comodoro Py serán determinantes para que la Justicia defina la situación patrimonial de Adorni y el curso de la causa por enriquecimiento.
En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la escribana Adriana Nechevenko rompió el silencio y brindó detalles sobre las operaciones inmobiliarias y financieras del funcionario y su esposa.
El funcionario quedó bajo la lupa por al menos tres movimientos: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en Exaltación de la Cruz. A estos hechos se suma un viaje a Punta del Este en un avión privado pagado por el periodista Marcelo Grandio.
Nechevenko habló con Infobae en Vivo, donde explicó que intervino en las tres operaciones y que no solicitó información sobre el origen de los fondos. “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”, afirmó, y señaló que conoce a Adorni desde hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada.
Según detalló, el funcionario hipotecó su departamento de la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, para comprar una casa en el country Indio Cuá. Ambas operaciones se concretaron el 15 de noviembre de 2024. Para esa transacción, indicó, dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron U$S 100.000 con una tasa de interés del 11% anual.
La escribana aportó un dato central: fue ella quien presentó a las prestamistas. “Tengo clientes y acerqué a las partes”, explicó, y aclaró que no cobró comisión por esa gestión. También aseguró que el funcionario cumple con el pago de los intereses. “Sé que Adorni va a pagar”, sostuvo.
En relación con el departamento de Caballito, ubicado en la calle Miró, donde actualmente reside el funcionario, explicó que la operación se realizó mediante una hipoteca por saldo de precio y no en cuotas mensuales, como había trascendido. “Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”, indicó.
En ese caso, las acreedoras fueron dos jubiladas. Según Nechevenko, el vínculo personal fue clave para las condiciones del acuerdo. “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni. Los chicos van al mismo colegio”, señaló, y consideró que esa relación explica la ausencia de intereses en la operación.
Además, precisó que las vendedoras fueron acercadas por el propio funcionario. “Él siempre trajo la relación”, afirmó.
La escribana también se refirió a la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Indicó que el pago se realizó mediante transferencia y desmintió versiones sobre el monto. “La paga con una transferencia, una parte, sí, fijo, creo que fue todo con transferencia. No fue por 20.000 dólares”, aclaró.
Respecto de las operaciones en general, Nechevenko sostuvo que nunca le resultaron sospechosas. “Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, afirmó, y defendió su decisión de no requerir documentación adicional. “Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. Estoy absolutamente segura”, remarcó.
También reveló que en los 15 años previos no había intervenido en operaciones del funcionario. Sobre la reciente seguidilla de movimientos, señaló que uno de los motivos del cambio de vivienda fue la seguridad. “Miró fue porque se tenía que mudar por un tema de seguridad. El de Asamblea es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más”, explicó.
En otro tramo de la entrevista, confirmó que mantuvo conversaciones con Adorni luego de que se hiciera público el caso, aunque evitó dar detalles. “Sí, claro que hablo. Lo conozco hace veintipico de años. Para mí es Manu”, dijo, y aseguró que no recibió indicaciones sobre qué declarar ante la Justicia.
Sobre su paso por Comodoro Py, indicó que regresó para entregar documentación requerida en la causa. “Me comprometí a llevar hoy documentación que me habían pedido”, señaló. En cuanto a su teléfono celular, requerido por la Justicia, explicó que no lo entregó porque lo había dejado en el auto y que no recordaba ese pedido debido a la extensión de su declaración.
Finalmente, justificó su participación en el programa con el objetivo de despejar dudas. “Acepté hoy para poder aclarar que las cosas están bien hechas, y responder a estas suspicacias o mala información”, concluyó.