Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

La crisis económica que atraviesa la provincia está generando un cuello de botella crítico en el acceso a la salud mental. En Tucumán, donde casi tres de cada 10 trabajadores ya buscan un ingreso extra para sostenerse y más de 131.000 personas necesitan sumar otra fuente de dinero aun teniendo empleo, el pluriempleo dejó de ser un fenómeno exclusivo de los sectores de servicios para instalarse también con fuerza entre los profesionales. Sostener un tratamiento terapéutico empezó a percibirse como un gasto prescindible frente a la urgencia de llegar a fin de mes. Pero el problema más complejo aparece del otro lado del consultorio: los mismos psicólogos encargados de contener el malestar social también necesitan encadenar múltiples trabajos para sostener sus economías familiares.