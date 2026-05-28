Seguridad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Se dieron a conocer los fundamentos del fallo que absolvió a Soto y a Kaleñuk por la muerte de Paulina. Con duros reproches a la instrucción, el tribunal ordenó remitir las actuaciones a una nueva fiscalía para reactivar pistas.

LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos fue asesinada hace 20 años.
LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos fue asesinada hace 20 años.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El tribunal de Tucumán absolvió por falta de pruebas a César Soto y Sergio Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos en 2006, tras criticar la deficiente investigación fiscal.
  • A 20 años del crimen, el cuarto juicio se desmoronó por la ausencia de pruebas físicas y contradicciones de la fiscalía, en una causa marcada por el encubrimiento policial.
  • El fallo ordena investigar pistas ignoradas mediante una nueva fiscalía, exponiendo la dolorosa impunidad de un Estado que encubrió el crimen pero no halló a los asesinos.
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