Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
Se dieron a conocer los fundamentos del fallo que absolvió a Soto y a Kaleñuk por la muerte de Paulina. Con duros reproches a la instrucción, el tribunal ordenó remitir las actuaciones a una nueva fiscalía para reactivar pistas.
Resumen para apurados
- El tribunal de Tucumán absolvió por falta de pruebas a César Soto y Sergio Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos en 2006, tras criticar la deficiente investigación fiscal.
- A 20 años del crimen, el cuarto juicio se desmoronó por la ausencia de pruebas físicas y contradicciones de la fiscalía, en una causa marcada por el encubrimiento policial.
- El fallo ordena investigar pistas ignoradas mediante una nueva fiscalía, exponiendo la dolorosa impunidad de un Estado que encubrió el crimen pero no halló a los asesinos.
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