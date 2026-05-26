"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Resumen para apurados
- El juez Robín Márquez otorgó la libertad condicional a 'Pichón' Segura tras homologar un juicio abreviado por agredir con un cabezazo a Federico Pelli en Tucumán.
- La resolución se dio mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado, a pesar de la oposición expresa de la querella de la víctima.
- El caso reabre el debate sobre la eficacia de los juicios abreviados en delitos de violencia física y el peso de la opinión de las víctimas en los acuerdos judiciales.
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