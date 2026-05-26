Política

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

El juez del caso, Robín Márquez, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Rechazo de la querella.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz 26 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • El juez Robín Márquez otorgó la libertad condicional a 'Pichón' Segura tras homologar un juicio abreviado por agredir con un cabezazo a Federico Pelli en Tucumán.
  • La resolución se dio mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado, a pesar de la oposición expresa de la querella de la víctima.
  • El caso reabre el debate sobre la eficacia de los juicios abreviados en delitos de violencia física y el peso de la opinión de las víctimas en los acuerdos judiciales.
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