EconomíaNoticias económicas A Milei no le alcanza sólo con la macro La caída de la imagen presidencial inquieta a la Casa Rosada, que busca un cambio de agenda. Según Berensztein, es el mismo Milei de siempre, pero ahora con más restricciones políticas. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Javier Milei. ARCHIVO Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población "Periodistas, go home": Milei vs. los molinos de viento, con el enemigo detrás de sus propios cortinados Lo más popular “Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado