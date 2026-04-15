Caso Adorni: las jubiladas de Adorni que financiaron el departamento declararán en Comodo Py

El avance de la causa no se limitará a estos testimonios. Para la semana próxima también fueron convocados los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, quienes deberán comparecer el lunes 20 desde las 9. En tanto, el miércoles 22 será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas.