El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Aunque la desocupación en el Gran Tucumán se mantiene relativamente baja -5,6% durante el cuarto trimestre de 2025-, cada vez más trabajadores necesitan buscar ingresos extra para sostenerse. Según datos oficiales, casi tres de cada 10 ocupados intentan sumar otra fuente de dinero para llegar a fin de mes: son más de 131.000 personas que, aun teniendo empleo, no logran cubrir todos sus gastos con un solo sueldo. La tendencia también se replica a nivel nacional, pluriempleo ya alcanza a 1,6 millones de argentinos y atraviesa uno de sus niveles más altos de la última década. En ese contexto, acceder a la casa propia se volvió un objetivo cada vez más difícil para gran parte de la clase media, incluso para familias con empleo formal y más de un ingreso. Para el doctor en Economía Osvaldo Meloni, el problema no puede entenderse sin mirar la inestabilidad macroeconómica que atraviesa el país desde hace décadas.