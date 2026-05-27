El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
La desaceleración de la inflación permitió el regreso de algunas líneas hipotecarias, pero el acceso sigue siendo limitado. Para Osvaldo Meloni, la informalidad laboral y la falta de previsibilidad continúan siendo los principales obstáculos para la vivienda propia.
Aunque la desocupación en el Gran Tucumán se mantiene relativamente baja -5,6% durante el cuarto trimestre de 2025-, cada vez más trabajadores necesitan buscar ingresos extra para sostenerse. Según datos oficiales, casi tres de cada 10 ocupados intentan sumar otra fuente de dinero para llegar a fin de mes: son más de 131.000 personas que, aun teniendo empleo, no logran cubrir todos sus gastos con un solo sueldo. La tendencia también se replica a nivel nacional, pluriempleo ya alcanza a 1,6 millones de argentinos y atraviesa uno de sus niveles más altos de la última década. En ese contexto, acceder a la casa propia se volvió un objetivo cada vez más difícil para gran parte de la clase media, incluso para familias con empleo formal y más de un ingreso. Para el doctor en Economía Osvaldo Meloni, el problema no puede entenderse sin mirar la inestabilidad macroeconómica que atraviesa el país desde hace décadas.
“La inflación es el predominio del corto plazo”, resumió el economista al explicar por qué en Argentina se volvió tan difícil proyectar a largo plazo. Según planteó, los procesos inflacionarios no solo deterioran el poder adquisitivo, sino que también destruyen herramientas fundamentales para acceder a una vivienda, como el crédito hipotecario.
“Cuando tenés tasas de inflación muy altas desaparece el instrumento clave que es el crédito hipotecario. Quien va a tomar el crédito no sabe qué va a pasar el mes que viene. Entonces, mal podría embarcarse en un crédito a 20 o 30 años”, señaló.
Meloni sostuvo que el problema afecta tanto a quienes buscan un crédito como a los propios bancos. “Los mismos bancos tampoco están en condiciones de ofrecer ese crédito”, explicó. Sin embargo, consideró que el escenario comenzó a mostrar algunos cambios con la desaceleración inflacionaria de los últimos meses.
“El crédito siempre aparece cuando empieza a bajar la tasa de inflación. Es lo que está pasando ahora. Muy tímidamente está apareciendo el crédito hipotecario”, afirmó. Y mencionó que entidades como el Banco Nación y algunos bancos privados comenzaron a ofrecer líneas hipotecarias con tasas “interesantes”.
Aun así, aclaró que el acceso sigue siendo limitado. El principal obstáculo, dijo, es que una gran parte de los trabajadores no puede demostrar ingresos estables o registrados. “Muchos de los ingresos son informales. Hay muchísima informalidad”, advirtió sobre una problemática especialmente visible en Tucumán.
Según explicó, los bancos exigen que la cuota represente solo un porcentaje de los ingresos declarados del solicitante. El inconveniente aparece cuando parte importante de esos ingresos proviene de actividades informales, changas o trabajos independientes sin registrar.
“Podés tener algún tipo de ingreso, pero es muy difícil demostrarlo. Aparte muchos de estos ingresos informales no son fijos, sino que tienen cierta incertidumbre de que se vayan a mantener en el tiempo”, señaló.
El economista remarcó que esta situación deja afuera del sistema financiero a miles de trabajadores que, aunque generan dinero todos los meses, no pueden utilizar esos ingresos como respaldo para solicitar un préstamo hipotecario.
Meloni también planteó que el problema no termina en el acceso al crédito. Incluso quienes logran obtenerlo deben convivir con la incertidumbre económica y política del país.
“El problema es acceder al crédito y después sostenerlo”, afirmó. Y explicó que muchas familias dudan antes de asumir un compromiso de largo plazo por temor a cambios bruscos en la economía. “Vos decís: ‘Sí, me meto o no en esto, no sé si la política económica del gobierno va a seguir en el futuro o no’”, ejemplificó.
Para Meloni, el problema de fondo sigue siendo la inflación. “La inflación es como un cáncer o una enfermedad y no te permite mirar más allá de un cortísimo plazo”, describió.
El economista también se refirió a las dificultades que enfrentan trabajadores independientes y monotributistas. “A esta gente se le hace cuesta arriba demostrar que tiene los ingresos suficientes para acceder a un crédito hipotecario”, explicó. Y agregó: “La economía se está estabilizando muy de a poco y tienen que empezar a reemplazarse el trabajo informal por trabajos más formales y registrados”.