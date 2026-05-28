A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

En noviembre de 2024, en una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando ese espacio destinado a la preservación de la naturaleza. Se hizo un relevamiento y las autoridades comprobaron que en el espacio protegido había cuatro barrios (“Juana Azurduy”, “El Lago”, “Náutico” y “Loteo Gaucho Castro”), un emprendimiento turístico (“Pesca El Pelao”), la estructura de un boliche ubicado en las orillas del lago, el club de fútbol El Sauce, el “Loteo Monroy”, la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería y comercio. En agosto pasado, después de varios planteos judiciales e intimidaciones, la Provincia logró recuperar los terrenos ocupados.