A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

A menos de un año de que la Provincia lograra la recuperación de la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, las autoridades provinciales desactivaron la usurpación de unas 50 hectáreas de tierras fiscales. En el procedimiento que se realizó ayer, fue detenido un hombre que estaría vinculado al caso.
En noviembre de 2024, en una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando ese espacio destinado a la preservación de la naturaleza. Se hizo un relevamiento y las autoridades comprobaron que en el espacio protegido había cuatro barrios (“Juana Azurduy”, “El Lago”, “Náutico” y “Loteo Gaucho Castro”), un emprendimiento turístico (“Pesca El Pelao”), la estructura de un boliche ubicado en las orillas del lago, el club de fútbol El Sauce, el “Loteo Monroy”, la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería y comercio. En agosto pasado, después de varios planteos judiciales e intimidaciones, la Provincia logró recuperar los terrenos ocupados.
Entre el lunes y el martes, en la oficina creada recientemente para investigar ocupaciones del patrimonio de los tucumanos, se recibieron denuncias de que desconocidos estaban ocupando un importante espacio de tierras en un predio ubicado frente a “El Mirador”, lugar creado en un espacio que había sido ocupado ilegalmente para instalar una confitería en la entrada del valle de Tafí.
Venta de lotes
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó colaboración al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que se constatara la situación. Personal de la Unidad Regional Oeste, al mando del comisario René Goane, realizó una inspección en el lugar. “Se verificó que efectivamente había un grupo de personas que ya habían ocupado de manera muy rudimentaria un predio de unas 50 hectáreas. Incluso recibimos testimonios de personas que nos informaron que ya se estarían comercializando lotes”, indicó el funcionario policial.
El martes por la noche se organizó un operativo para recuperar los terrenos. Fabián Soria, ministro de Obras Públicas, dispuso el envío de una cuadrilla de la Dirección Provincial de Vialidad con una topadora. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, ordenó que un nutrido grupo de policías acompañara a los funcionarios de la fiscalía y a los trabajadores estatales.
“Al llegar al lugar, nos dimos cuenta de que durante la noche habían colocado postes para avanzar con el alambrado del predio”, explicó Goane. “Se retiraron todos y se colocaron carteles que indican que esos terrenos pertenecen a la Provincia”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
El jefe policial también confirmó que, con el aval del Ministerio Público Fiscal, se aprehendió a una persona por haber usurpado las tierras y por atentado y resistencia a la autoridad. “Esta persona se presentó en el lugar y aseguró ser propietaria de las tierras por una presunta herencia familiar vinculada a antepasados del pueblo originario del valle. No aceptó explicaciones e intentó evitar que se concretara el desalojo”, señaló Goane.
El caso generó diferentes reflexiones entre las autoridades. “Por un lado, tenemos que destacar el compromiso de diferentes áreas del Estado para poner fin a la ocupación de tierras que pertenecen a todo el pueblo tucumano. Por el otro, nos llama la atención que todavía haya personas que no entiendan que el cuidado de las tierras fiscales es un tema prioritario de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo”, sostuvo Pedicone.
La fiscal de Estado consideró que las tierras recuperadas tienen un gran valor. “Se trata de uno de los lugares más bellos del valle”, sostuvo la funcionaria. “La Provincia luchó con mucho ahínco para recuperar estas tierras y hasta podría haberse afectado la inversión que se hizo al construir un mirador para que todos disfruten del paisaje”, analizó.
“Esto también debe ser un mensaje para todos los tucumanos. Evidentemente hay personas que se preocupan por cuidar el patrimonio y denuncian las usurpaciones, como ocurrió en este caso. Pero también se encuentran con un Estado que actúa de manera rápida y con toda la fuerza de la ley para recuperarlo. No vamos a bajar los brazos en esta tarea”, finalizó.