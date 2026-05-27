OpiniónColumnas Tres para una fórmula peronista La cumbre de Jaldo con Chahla y con Acevedo es la antesala de lo que se viene en la campaña. El gobernador trata de sellar la unidad para evitar diásporas internas y para afrontar la embestida electoral libertaria. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Tres para una fórmula peronista Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido” Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd? Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa Ranking notas premium En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol Tres para una fórmula peronista Avance narco: con escuchar no alcanza Tucumán desapareció en el mapa de Milei