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Caso Adorni: declararon las prestamistas de los U$S100.000 utilizados en sus operaciones inmobiliarias

Graciela Molina y Victoria Cancio comparecieron ante el fiscal Gerardo Pollicita para detallar el origen y las condiciones del crédito hipotecario que el jefe de Gabinete utilizó para expandir su patrimonio.

Graciela Molina y Victoria María José Cancio llegaron a los tribunales de Comodoro Py para declarar. Graciela Molina y Victoria María José Cancio llegaron a los tribunales de Comodoro Py para declarar.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Graciela Molina y Victoria Cancio declararon ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py por un préstamo de U$S 100.000 otorgado a Manuel Adorni para financiar su patrimonio.
  • El crédito hipotecario se otorgó el mismo día que la esposa de Adorni compró una casa en un country. La Justicia busca aclarar por qué se declaró solo el 50% de la deuda ante la OA.
  • La investigación tensa la imagen de transparencia de la gestión de Milei. El resultado de las pericias sobre el origen de los fondos marcará el futuro judicial del funcionario.
Resumen generado con IA

En el marco de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la Justicia avanzó hoy con las declaraciones de Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Ambas mujeres fueron citadas en Comodoro Py por el fiscal Gerardo Pollicita para explicar las condiciones de un préstamo de 100.000 dólares otorgado al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.

Según la documentación judicial, el crédito fue garantizado mediante una hipoteca sobre un departamento propiedad del funcionario en la calle Asamblea, en la Ciudad de Buenos Aires.

La operación presenta una coincidencia temporal clave para la fiscalía: se formalizó el 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El monto del préstamo se divide en dos aportes: 85.000 dólares provenientes de Molina -comisaria retirada de la Policía Federal y exjefa de Escuelas de Formación Policial- y 15.000 dólares aportados por Cancio. 

Aunque Adorni consignó estas deudas en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), los montos declarados representarían apenas el 50% del crédito total garantizado por la hipoteca, una inconsistencia que el fiscal busca esclarecer.

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