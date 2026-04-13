Caso Adorni: declararon las prestamistas de los U$S100.000 utilizados en sus operaciones inmobiliarias

En el marco de la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la Justicia avanzó hoy con las declaraciones de Graciela Molina y Victoria María José Cancio. Ambas mujeres fueron citadas en Comodoro Py por el fiscal Gerardo Pollicita para explicar las condiciones de un préstamo de 100.000 dólares otorgado al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti.