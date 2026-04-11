Causa Adorni: una semana bajo la lupa judicial, con 16 movimientos que tensan la investigación

Resumen para apurados
- El juez Lijo levantó el secreto bancario de Manuel Adorni y su esposa por presunto enriquecimiento ilícito esta semana en Buenos Aires para investigar el origen de su patrimonio.
- La causa sumó 16 movimientos, incluyendo testimonios de una escribana y datos sobre préstamos privados sin interés y viajes al exterior que no coincidirían con sus ingresos.
- El levantamiento del secreto fiscal permitirá cruzar datos para hallar inconsistencias. El futuro judicial del funcionario depende de la precisión de estos peritajes técnicos.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene en el centro al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días una batería de medidas, testimonios y revelaciones que le imprimieron un ritmo vertiginoso al expediente. Entre pedidos fiscales, declaraciones y decisiones judiciales, la causa avanzó sobre distintos frentes con un objetivo claro; y es reconstruir el circuito del dinero.
El punto de mayor impacto llegó con la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó levantar el secreto bancario y fiscal tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. La resolución, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, abre la puerta a un análisis exhaustivo de cuentas, inversiones, bienes y movimientos financieros desde enero de 2022.
La medida no se limita a las personas físicas. También alcanza a las firmas vinculadas al matrimonio, en un intento por seguir el rastro del dinero que permitió operaciones inmobiliarias bajo sospecha, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Una semana, múltiples focos
A lo largo de cinco días, la causa desplegó 16 hechos relevantes que, en conjunto, dibujan un escenario cada vez más complejo para el funcionario:
El lunes arrancó con el foco puesto en los viajes al exterior. La fiscalía anticipó que pondrá bajo la lupa más de 10 salidas del país, mientras se acumulaban pedidos de informes patrimoniales. Ese mismo día, se confirmó la citación de la escribana involucrada en la operación inmobiliaria y declaró el ex futbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento hoy en cuestión.
El martes dejó al descubierto un entramado financiero poco convencional. Salió a la luz que Adorni habría recurrido a préstamos privados por al menos U$S100.000 para adquirir una propiedad previa. En paralelo, Morales aportó su versión sobre la venta del inmueble y la Justicia avanzó con nuevas citaciones, incluyendo a jubiladas que habrían participado en las transacciones. También se ordenó levantar registros de llamadas de un allegado a la operatoria.
El miércoles sumó testimonios clave y medidas de prueba. La escribana Adriana Nechevenko declaró que la compra del departamento se habría pactado en cuotas y sin interés, aunque admitió desconocer el origen de los fondos. Ese mismo día se realizaron allanamientos en inmobiliarias vinculadas a la operación y trascendió que los préstamos podrían ascender a U$S200.000, también sin interés. A esto se sumó la intervención de un ex titular de la UIF, que apuntó directamente a la actuación notarial.
El jueves fue, sin dudas, el día más cargado. Nechevenko volvió a presentarse en tribunales para ampliar su declaración, mientras el fiscal formalizaba el pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario, que horas después sería concedido por Lijo. En simultáneo, surgieron nuevos datos sobre viajes internacionales -incluyendo pasajes en primera clase- y movimientos llamativos en el entorno del funcionario, como la prolongada permanencia de un allegado en la Casa Rosada. También se conocieron cifras elevadas en gastos de escrituración.
El viernes, en tanto, puso el foco en las obras realizadas en una propiedad en el country Indio Cuá y en el edificio de Caballito. Los testimonios del contratista y del encargado del lugar aparecen como piezas potencialmente sensibles que podrían aportar detalles sobre inversiones y movimientos no del todo claros.
Un rompecabezas en construcción
Con el levantamiento del secreto financiero, la causa entra en una etapa determinante. La posibilidad de cruzar datos bancarios, patrimoniales y fiscales permitirá a los investigadores trazar una línea de tiempo precisa sobre la evolución de los bienes de Adorni y su entorno.
Hasta ahora, los indicios recolectados (préstamos sin interés, operaciones inmobiliarias atípicas, viajes y movimientos de dinero) alimentan las sospechas de la fiscalía. Sin embargo, será el análisis fino de esa información el que determine si existen inconsistencias suficientes para avanzar hacia una imputación más sólida.