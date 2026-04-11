Causa Adorni: una semana bajo la lupa judicial, con 16 movimientos que tensan la investigación

El miércoles sumó testimonios clave y medidas de prueba. La escribana Adriana Nechevenko declaró que la compra del departamento se habría pactado en cuotas y sin interés, aunque admitió desconocer el origen de los fondos. Ese mismo día se realizaron allanamientos en inmobiliarias vinculadas a la operación y trascendió que los préstamos podrían ascender a U$S200.000, también sin interés. A esto se sumó la intervención de un ex titular de la UIF, que apuntó directamente a la actuación notarial.