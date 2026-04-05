Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Resumen de nota
- El Gobierno de Tucumán reportó un fallecido, evacuados y daños tras un temporal que descargó 210mm entre el sábado y domingo, superando ampliamente los pronósticos meteorológicos.
- Las lluvias triplicaron la alerta inicial, provocando desbordes de ríos, cortes en las rutas 65 y 307, y el colapso del servicio eléctrico por la caída de postes y árboles.
- Defensa Civil mantiene la vigilancia en Simoca por nuevas crecidas. El evento subraya la vulnerabilidad de la infraestructura provincial frente a fenómenos climáticos extremos.
El fuerte temporal de lluvia y viento, registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, afectó distintos puntos de Tucumán. El Gobierno confirmó anegamientos, inundaciones, evacuaciones y daños en infraestructura. Defensa Civil actualizó su reporte sobre la situación al mediodía de hoy.
En la Casa de Gobierno señalaron que se había anticipado una alerta amarillo, con previsiones de precipitaciones inferiores a los 55 milímetros. Sin embargo, la intensidad de las lluvia superó ampliamente esos valores. En apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades.
De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur provincial -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.
Actualmente, el monitoreo se mantiene debido a que las crecientes avanzan hacia el departamento Simoca, donde continúa el alerta por posibles nuevos anegamientos.
A partir de las 4 de este domingo, las zonas más afectadas fueron las ubicadas en el sudeste de la provincia.
En sectores de pedemonte y áreas montañosas del centro-oeste, las precipitaciones superaron los 100 mm. El caso más extremo se registró en Alpachiri, departamento Chicligasta, donde se acumularon más de 210 mm hasta las 18. Esta situación provocó el corte de la ruta nacional 65 y el socavamiento de un puente sobre el río Chirimayo. En esa localidad y en Piedra Grande se realizaron evacuaciones preventivas.
En Chicligasta, el Rio Medina desbordó en Mullo Sur de Alpachiri afectando a Santa Emilia y Monte Rico.
Además, el arroyo Barrientos creció e impactó en Villa Nueva, mientras que una acequia en Alto Verde provocó inundaciones en viviendas de ese sector y de Los Guchea.
El departamento Río Chico también presentó un panorama crítico. En Colonia 1 de Santa Ana se registraron anegamientos con niveles de agua que alcanzaron hasta un metro de altura. En Aguilares se reportaron inundaciones en el barrio Alvear y desbordes de canales en Monte Bello, donde se registraron 160 mm de lluvia, además de afectaciones en Los Sarmientos.
En Burruyacu, la crecida de un arroyo obligó a evacuar preventivamente a 10 familias en la zona de Las Salidas, en El Timbó. En tanto, en Cruz Alta, la localidad de Alderete presentó anegamientos en el barrio San Martín de Porres.
Las precipitaciones también impactaron en Monteros, donde se produjeron cortes en la ruta 307 hacia los Valles Calchaquíes y anegamientos en León Rougés y Villa Quinteros. En León Rougés se registraron 122 mm y en Pueblo Viejo 117 mm.
En Famaillá, las lluvias superaron los 80 mm, con anegamientos pasajeros sin mayores consecuencias. Sin embargo, en la Capital se registraron 110 mm, principalmente en barrios del sur, donde ocurrió un hecho trágico: un adolescente falleció por electrocución.
Evacuaciones
Las evacuaciones se llevaron a cabo en Aguilares, El Timbó, León Rougés, Alto Verde y Los Sarmientos, con un total aproximado de 50 personas trasladadas a escuelas e iglesias de la zona.
El servicio eléctrico se vio afectado en gran parte de la provincia debido a ráfagas de viento y descargas atmosféricas que provocaron la caída de postes y árboles, así como cortes preventivos solicitados por Defensa Civil en áreas anegadas. Las localidades más comprometidas fueron San Felipe, Santa Ana, Los Sarmientos, La Florida, Alderetes, Santa Rosa de Leales y El Cadillal, enumeró Defensa Civil.
"Sin peligro en Escaba"
En cuanto a la situación hídrica, el organismo señaló que el dique Escaba se encuentra en manejo de creciente con un comportamiento normal, sin peligro latente. Se incrementó la erogación, generando un leve aumento en el caudal del río Marapa: no hubo inconvenientes hasta el momento. No obstante, se mantiene vigilancia permanente y contacto con delegados de localidades aguas abajo.
Por su parte, el río Medina continúa recibiendo un importante caudal de agua, afectando las riberas en Los Agudos, Quilmes, Los Sueldos y Niogasta. También se reportaron anegamientos en Nueva Trinidad, Las Juntas y Los Agudos.