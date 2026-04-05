Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

En sectores de pedemonte y áreas montañosas del centro-oeste, las precipitaciones superaron los 100 mm. El caso más extremo se registró en Alpachiri, departamento Chicligasta, donde se acumularon más de 210 mm hasta las 18. Esta situación provocó el corte de la ruta nacional 65 y el socavamiento de un puente sobre el río Chirimayo. En esa localidad y en Piedra Grande se realizaron evacuaciones preventivas.