Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

A partir de las 04:00 de este domingo, las zonas más afectadas fueron las ubicadas en el sudeste de la provincia. Sin embargo, en sectores de pedemonte y áreas montañosas del centro-oeste, el milimetraje superó los 100 mm. El caso más extremo se registró en Alpachiri, departamento Chicligasta, donde se acumularon más de 210 mm hasta las 18:00. Esta situación provocó el corte de la ruta nacional 65 y el socavamiento de un puente sobre el río Chirimayo. En esa localidad y en Piedra Grande se realizaron evacuaciones preventivas.