Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Resumen de nota
- Un adolescente murió el sábado en San Miguel de Tucumán tras una fuerte tormenta; se investiga una electrocución en la vía pública como causa del fallecimiento.
- Cayeron 110 mm de lluvia en tres horas, colapsando el centro urbano. La víctima habría hecho contacto con un cable del tendido eléctrico en la calle Democracia y 9 de Julio.
- La autopsia confirmará las causas del deceso mientras las autoridades evalúan los daños estructurales. El suceso pone en alerta la seguridad del tendido eléctrico ante temporales.
La tormenta que azotó Tucumán durante la noche del sábado provocó el anegamiento de calles, la caída de árboles y se cobró la vida de un adolescente, en el sur de la capital tucumana.
De acuerdo con los primeros informes, cayeron alrededor de 110 milímetros de lluvia en un lapso de tres horas, lo que colapsó las arterias del microcentro y gran parte de la zona urbana.
Esta mañana, desde la Secretaría de Estado de Comunicación, informaron que "un adolescente falleció por electrocución mientras transitaba por la vía pública en medio de calles anegadas, en la intersección de Democracia y 9 de Julio".
Las autoridades deberán constatar las causas que le provocaron la muerte a la víctima, que habría sufrido una descarga luego de hacer contacto con un cable del tendido eléctrico.
La tormenta en Tucumán
Un fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo dejó un escenario complejo en distintos puntos de Tucumán, con anegamientos, inundaciones, evacuaciones y serios daños en infraestructura. Desde Defensa Civil informaron que el presente reporte corresponde a la situación relevada hasta el mediodía de hoy.
Pese a que el fenómeno había sido anticipado bajo alerta amarilla, con previsiones que estimaban precipitaciones inferiores a los 55 milímetros, la intensidad de las lluvias superó ampliamente esos valores. En apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades.
A partir de las 04:00 de este domingo, las zonas más afectadas fueron las ubicadas en el sudeste de la provincia. Sin embargo, en sectores de pedemonte y áreas montañosas del centro-oeste, el milimetraje superó los 100 mm. El caso más extremo se registró en Alpachiri, departamento Chicligasta, donde se acumularon más de 210 mm hasta las 18:00. Esta situación provocó el corte de la ruta nacional 65 y el socavamiento de un puente sobre el río Chirimayo. En esa localidad y en Piedra Grande se realizaron evacuaciones preventivas.
En Chicligasta, el Rio Medina desbordó en Mullo Sur de Alpachiri afectando a Santa Emilia y Monte Rico. Además, el arroyo Barrientos creció e impactó en Villa Nueva, mientras que una acequia en Alto Verde provocó inundaciones en viviendas de ese sector y de Los Guchea.
El departamento Río Chico también presentó un panorama crítico. En Colonia 1 de Santa Ana se registraron anegamientos con niveles de agua que alcanzaron hasta un metro de altura. En Aguilares se reportaron inundaciones en el barrio Alvear y desbordes de canales en Monte Bello, donde se registraron 160 mm de lluvia, además de afectaciones en Los Sarmientos.
En Burruyacu, la crecida de un arroyo obligó a evacuar preventivamente a 10 familias en la zona de Las Salidas, en El Timbó. En tanto, en Cruz Alta, la localidad de Alderete presentó anegamientos en el barrio San Martín de Porres.
Las precipitaciones también impactaron en Monteros, donde se produjeron cortes en la ruta 307 hacia los Valles Calchaquíes y anegamientos en León Rougés y Villa Quinteros. En León Rougés se registraron 122 mm y en Pueblo Viejo 117 mm.
En Famaillá, las lluvias superaron los 80 mm, con anegamientos pasajeros sin mayores consecuencias. Sin embargo, en el departamento Capital se registraron 110 mm, principalmente en barrios del sur, donde ocurrió un hecho trágico: un adolescente falleció por electrocución mientras transitaba por la vía pública en medio de calles anegadas, en la intersección de Democracia y 9 de Julio. Además, se reportó la caída de numerosos árboles y cables del tendido eléctrico.
Las evacuaciones se llevaron a cabo en Aguilares, El Timbó, León Rougés, Alto Verde y Los Sarmientos, con un total aproximado de 50 personas trasladadas a escuelas e iglesias de la zona.
El servicio eléctrico se vio afectado en gran parte de la provincia debido a ráfagas de viento y descargas atmosféricas que provocaron la caída de postes y árboles, así como cortes preventivos solicitados por Defensa Civil en áreas anegadas. Las localidades más comprometidas fueron San Felipe, Santa Ana, Los Sarmientos, La Florida, Alderetes, Santa Rosa de Leales y El Cadillal.