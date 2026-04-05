Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur provincial -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.