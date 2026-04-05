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Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Más de 100 milímetros cayeron sobre la capital. Hubo caída de árboles y daños materiales.

ZONA SUR. Las calles y avenidas del sur de la capital se llenaron en agua en menos de una hora. ZONA SUR. Las calles y avenidas del sur de la capital se llenaron en agua en menos de una hora. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 9 Hs

Las fuertes tormentas que se desencadenaron sobre Tucumán durante la noche del sábado causaron estragos en diferentes zonas de la capital y del sur de la provincia. Además de calles anegadas y árboles caídos, decenas de familias debieron ser evacuadas. 

Fuerte temporal en Tucumán: se registraron picos de más de 250 mm en algunas zonas

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Esta mañana, desde Defensa Civil informaron que en apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades. 

Las primeras estimaciones sostienen que en la capital cayeron más de 100 milímetros, mientras que en algunas zonas del sur provincial se acumularon más de 200 milímetros. 

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

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De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur provincial -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.

Temporal en Tucumán: la mirada está puesta en el sur, donde continúan la asistencia y el alerta

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Las evacuaciones se llevaron a cabo en Aguilares, El Timbó, León Rougés, Alto Verde y Los Sarmientos, con un total aproximado de 50 personas trasladadas a escuelas e iglesias de la zona.

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

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