Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Las fuertes tormentas que se desencadenaron sobre Tucumán durante la noche del sábado causaron estragos en diferentes zonas de la capital y del sur de la provincia. Además de calles anegadas y árboles caídos, decenas de familias debieron ser evacuadas.
Esta mañana, desde Defensa Civil informaron que en apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades.
Las primeras estimaciones sostienen que en la capital cayeron más de 100 milímetros, mientras que en algunas zonas del sur provincial se acumularon más de 200 milímetros.
De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur provincial -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.
Las evacuaciones se llevaron a cabo en Aguilares, El Timbó, León Rougés, Alto Verde y Los Sarmientos, con un total aproximado de 50 personas trasladadas a escuelas e iglesias de la zona.