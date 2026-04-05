Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

La Policía informó que el automóvil en el que la pareja intentó regresar a su casa fue encontrado en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, a la espera de las pericias judiciales.