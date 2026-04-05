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Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Mariano Robles y Solana Albornoz habían asistido a una fiesta y nunca regresaron a su domicilio.

HALLAZGO. El vehículo con los cuerpos de las víctimas fue encontrado a pocos metros del salón de fiestas al que acudieron la tarde del sábado. HALLAZGO. El vehículo con los cuerpos de las víctimas fue encontrado a pocos metros del salón de fiestas al que acudieron la tarde del sábado.
Hace 9 Hs

Resumen de nota

  • Hallaron sin vida a Mariano Robles y Solana Albornoz este mediodía en un canal de Tucumán tras desaparecer durante el temporal del sábado al salir de un evento social.
  • La pareja esperaba en su vehículo que mermara la tormenta tras un casamiento. El auto fue localizado en el barrio Nueva Italia, a 400 metros de donde se encontraron los cuerpos.
  • El caso genera conmoción local debido al perfil profesional de las víctimas. Las autoridades policiales y judiciales trabajan para esclarecer las circunstancias de las muertes.
Resumen generado con IA

Luego de intensas horas de búsqueda, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó a LA GACETA que fueron encontrados sin vida Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), la pareja que era intensamente buscada tras el temporal en Tucumán.

La familia de Robles y Albornoz reportó ayer la desaparición de la pareja, con la que habían perdido comunicación alrededor de las 21. En ese momento, se encontraban dentro de su vehículo, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder regresar a su casa. 

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La Policía informó que el automóvil en el que la pareja intentó regresar a su casa fue encontrado en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, a la espera de las pericias judiciales.

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Robles (28 años) trabajaba en la Caja Popular y Albornoz (32 años) en Casa de Gobierno. La pareja había sido vista por última vez ayer por la noche, luego de asistir a un casamiento en el salón Conticello. 

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Sus familiares habían difundido un pedido de ayuda en redes sociales.

De acuerdo al relato difundido por sus familiares, “lo último que supieron es que estaban en el auto esperando a que baje el agua para poder regresar a casa”, ya que habían dejado a sus dos hijos al cuidado de una niñera. Habían asistido a un casamiento.

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