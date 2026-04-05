Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Resumen de nota
- Vialidad de Tucumán informó este domingo que las rutas 307, 332, 321, 318 y 305 están transitables con precaución tras las fuertes lluvias del sábado que afectaron la calzada.
- El temporal aumentó el caudal de ríos, dejando agua y sedimentos en varios tramos. Maquinaria trabaja en la ruta 305, mientras que en la 332 el tránsito es lento por acumulación hídrica.
- Se recomienda reducir la velocidad ante la calzada húmeda y posibles deterioros. La transitabilidad plena dependerá de la evolución climática y el avance de las tareas de limpieza.
Las fuertes lluvias que castigaron la provincia durante la noche del sábado provocaron el aumento en el caudal de ríos y arroyos en toda la provincia, por lo que desde la Dirección Provincial de Vialidad pidieron a los conductores circular con precaución por las rutas 307, 332, 321, 318 y 305.
A través de sus redes sociales, la DPV hizo público un relevamiento, en el que se destaca que la calzada fue liberada, a medianoche, en el kilómetro 36 de la ruta 307, zona de El Aluvión, pero se recomienda circular con precaución.
Esta mañana, el organismo informó que todavía hay agua en la calzada de la ruta 332, en el tramo Los Córdoba-Nueva Trinidad, pero que el tránsito vehicular se encuentra habilitado.
En la misma situación se encuentra la ruta 321, en la zona de García Fernández, y la ruta 318. Mientras tanto, se advirtió que en la ruta 305, en Villa Padre Monti, el agua provocó derterioro en la calzada. Por último, el parte confirma que en Las Salinas, sobre la ruta 305, hay personal y maquinaria de la repartición trabajando, debido a los restos de piedra y ripio que quedaron diseminados sobre la calzada, En todos los casos se recomienda reducir la velocidad y transitar con la mayor precaución posible.