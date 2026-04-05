Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

En la misma situación se encuentra la ruta 321, en la zona de García Fernández, y la ruta 318. Mientras tanto, se advirtió que en la ruta 305, en Villa Padre Monti, el agua provocó derterioro en la calzada. Por último, el parte confirma que en Las Salinas, sobre la ruta 305, hay personal y maquinaria de la repartición trabajando, debido a los restos de piedra y ripio que quedaron diseminados sobre la calzada, En todos los casos se recomienda reducir la velocidad y transitar con la mayor precaución posible.