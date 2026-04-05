Secciones
SociedadActualidad

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Un relevamiento de Vialidad sostiene que los caminos están transitables pero con algunos inconvenientes en la calzada.

HÚMEDA. Las lluvias en la zona de los Valles mantendrá mojada la calzada de la ruta 307 durante las primeras horas del domingo. HÚMEDA. Las lluvias en la zona de los Valles mantendrá mojada la calzada de la ruta 307 durante las primeras horas del domingo. IMAGEN ILUSTRATIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 12 Hs

Resumen de nota

  • Vialidad de Tucumán informó este domingo que las rutas 307, 332, 321, 318 y 305 están transitables con precaución tras las fuertes lluvias del sábado que afectaron la calzada.
  • El temporal aumentó el caudal de ríos, dejando agua y sedimentos en varios tramos. Maquinaria trabaja en la ruta 305, mientras que en la 332 el tránsito es lento por acumulación hídrica.
  • Se recomienda reducir la velocidad ante la calzada húmeda y posibles deterioros. La transitabilidad plena dependerá de la evolución climática y el avance de las tareas de limpieza.
Resumen generado con IA

Las fuertes lluvias que castigaron la provincia durante la noche del sábado provocaron el aumento en el caudal de ríos y arroyos en toda la provincia, por lo que desde la Dirección Provincial de Vialidad pidieron a los conductores circular con precaución por las rutas 307, 332, 321, 318 y 305. 

A través de sus redes sociales, la DPV hizo público un relevamiento, en el que se destaca que la calzada fue liberada, a medianoche, en el kilómetro 36 de la ruta 307, zona de El Aluvión, pero se recomienda circular con precaución.

Esta mañana, el organismo informó que todavía hay agua en la calzada de la ruta 332, en el tramo Los Córdoba-Nueva Trinidad, pero que el tránsito vehicular se encuentra habilitado.

INFORME. Desde su cuenta de IG, el DPV actualiza los estados de las rutas de Tucumán. INFORME. Desde su cuenta de IG, el DPV actualiza los estados de las rutas de Tucumán. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/DPVTUCUMAN

En la misma situación se encuentra la ruta 321, en la zona de García Fernández, y la ruta 318. Mientras tanto, se advirtió que en la ruta 305, en Villa Padre Monti, el agua provocó derterioro en la calzada. Por último, el parte confirma que en Las Salinas, sobre la ruta 305, hay personal y maquinaria de la repartición trabajando, debido a los restos de piedra y ripio que quedaron diseminados sobre la calzada, En todos los casos se recomienda reducir la velocidad y transitar con la mayor precaución posible. 

Temas Tafí del ValleDirección Provincial de VialidadRuta Provincial 307
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Comentarios