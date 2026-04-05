Temporal en Tucumán: la mirada está puesta en el sur, donde continúan la asistencia y el alerta

Resumen de nota
- El Ministerio de Desarrollo Social asiste a familias del sur de Tucumán tras un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó inundaciones y más de 400 afectados en Río Chico.
- El despliegue incluye entrega de insumos básicos en Aguilares y Santa Ana. Hubo evacuaciones masivas por la crecida, aunque parte de los pobladores ya logró regresar a sus hogares.
- Se mantiene el monitoreo y el alerta ante el avance de las crecientes hacia Simoca. El gobierno evalúa daños mientras se investigan reportes de personas desaparecidas y fallecidas.
El Ministerio de Desarrollo Social comenzó a asistir de manera urgente las familias afectadas en las localidades del sur provincial, tras el fuerte temporal de lluvia y viento que provocó inundaciones y evacuaciones.
Según el informe del Gobierno, el despliegue se concentró especialmente en el departamento Río Chico, donde las ciudades de Aguilares y Santa Ana presentan el cuadro más complejo, con numerosas familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.
Entre los elementos entregados se encuentran agua potable, frazadas, colchones y mercadería, además de galletas destinadas a las personas que permanecen resguardadas o fueron evacuadas.
De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur tucumano -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida del agua volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.
Actualmente, el monitoreo se mantiene debido a que las crecientes avanzan hacia el departamento Simoca, donde continúa el alerta por posibles nuevos anegamientos.