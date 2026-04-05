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Temporal en Tucumán: la mirada está puesta en el sur, donde continúan la asistencia y el alerta

El Gobierno desplegó ayuda urgente en localidades del sur tucumano, especialmente en Río Chico, Aguilares y Santa Ana, tras las inundaciones que dejaron más de 400 afectados en el momento más crítico.

Asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. COMUNICACIÓN PÚBLICA Asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 10 Hs

Resumen de nota

  • El Ministerio de Desarrollo Social asiste a familias del sur de Tucumán tras un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó inundaciones y más de 400 afectados en Río Chico.
  • El despliegue incluye entrega de insumos básicos en Aguilares y Santa Ana. Hubo evacuaciones masivas por la crecida, aunque parte de los pobladores ya logró regresar a sus hogares.
  • Se mantiene el monitoreo y el alerta ante el avance de las crecientes hacia Simoca. El gobierno evalúa daños mientras se investigan reportes de personas desaparecidas y fallecidas.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Desarrollo Social comenzó a asistir de manera urgente las familias afectadas en las localidades del sur provincial, tras el fuerte temporal de lluvia y viento que provocó inundaciones y evacuaciones.

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Según el informe del Gobierno, el despliegue se concentró especialmente en el departamento Río Chico, donde las ciudades de Aguilares y Santa Ana presentan el cuadro más complejo, con numerosas familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

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Entre los elementos entregados se encuentran agua potable, frazadas, colchones y mercadería, además de galletas destinadas a las personas que permanecen resguardadas o fueron evacuadas.

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

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De acuerdo con fuentes oficiales, en el momento más crítico del temporal, más de 400 personas se vieron afectadas en el sur tucumano -especialmente en Concepción, Santa Ana, Aguilares y zonas del departamento Río Chico- y fueron evacuadas cuando la crecida del agua volvió inviable permanecer en sus viviendas. Con el paso de las horas, muchos pobladores pudieron regresar a sus hogares tras el retroceso del agua.

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Actualmente, el monitoreo se mantiene debido a que las crecientes avanzan hacia el departamento Simoca, donde continúa el alerta por posibles nuevos anegamientos.

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