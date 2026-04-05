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Fuerte temporal en Tucumán: se registraron picos de más de 250 mm en algunas zonas

Cuántos milímetros cayeron en las últimas horas, según el relevamiento de la Eeaoc.

El temporal afectó la capital y otras zonas de la provincia. LA GACETA / ARIANE ARMAS El temporal afectó la capital y otras zonas de la provincia. LA GACETA / ARIANE ARMAS
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • Un histórico temporal afectó a Tucumán con registros de hasta 278 mm en Sargento Maldonado, provocando alertas en toda la provincia por la intensidad récord de las precipitaciones.
  • Las lluvias, que superaron los 250 mm en varios puntos, desbordaron pluviómetros y activaron operativos de emergencia tras el relevamiento de la estación experimental Eeaoc.
  • Este hito climático pone en alerta a las autoridades locales por el impacto ambiental y social, evidenciando la necesidad de fortalecer la infraestructura ante eventos extremos.
Resumen generado con IA

El temporal que azotó a la provincia no dio tregua y dejó a su paso registros de pluviosidad significativos, que han puesto en alerta a diversas localidades. Con un pico máximo de casi 300 mm en algunas zonas y marcas que superaron la capacidad de medición, la intensidad de las lluvias marcó un hito en la región.

Los puntos más críticos

La zona de Sargento Maldonado se posicionó como el epicentro del fenómeno, registrando una cifra impactante de 278 milímetros (mm). No fue el único sector con acumulados extraordinarios: en Alpachiri, el agua alcanzó los 232 mm, mientras que en Molino la marca llegó a los 200 mm. En la estación Ñuñorco y en Pueblo Viejo se ubicaron 155 y 147,3 mm, respectivamente.

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

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La intensidad fue tal que en puntos como Río Chico, Aguilares y Las Ánimas, los pluviómetros alcanzaron el límite de 120 mm, según el relevamiento de la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

En Famaillá se registraron 117,3 mm y en Caspinchango, 95,5 mm, entre otras estaciones meteorológicas ubicadas en el territorio provincial.

Temporal en Tucumán: la mirada está puesta en el sur, donde continúan la asistencia y el alerta

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El registro, con algunos puntos

Bajastine 56,1 mm

Banda del Rio Sali 56,4

Benjamin Paz 5,8

Casas Viejas 41,4

Caspinchango 52,3

Caspinchango 2 95,5

Colalao del Valle 0,0

El Cajon 51,6

El Charco 35,8

El Colmenar 31,0

El Rodeo 1 41,9

El Sacrificio 37,8

Famailla (Esc.Agrot.) 117,3

Finca La Sofia (Burruyacu) 25,7

Ingas 13,7

La Cruz 20,1

Las Faldas 115,1

Las Nubes 5,6

Los Altos (Catamarca) 71,5

Los Nogales 83,3

Los Quemados 17,5

Lules (La Bomba) 52,6

Monte Redondo 28,2

Monte Toro 26,9

Pinar de los Ciervos 0,0

Pueblo Viejo 147,3

Santa Isabel 68,6

Simoca 31,5

Tacanas 61,3

Viclos 30,5

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