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Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán

Las precipitaciones se iniciaron minutos después de las 20. Tanto en la capital como en localidades del interior se registran zonas anegadas.

TUCUMÁN. Temporal lluvia y viento llegó con fuerza a la Provincia. TUCUMÁN. Temporal lluvia y viento llegó con fuerza a la Provincia. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Tucumán sufrió un fuerte temporal de lluvia y viento este sábado por la noche tras una jornada de calor agobiante. El fenómeno afectó la capital y diversas localidades del interior.
  • Las precipitaciones, que iniciaron pasadas las 20:00, provocaron anegamientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial.
  • Se prevé que el mal clima persista hasta el lunes, con un marcado descenso de la temperatura. Las autoridades recomiendan precaución ante la continuidad de las tormentas y vientos.
Resumen generado con IA

Luego de una jornada marcada por el calor agobiante, con temperaturas que superaron los 30°C, un fuerte temporal de lluvia y viento comenzó a afectar a distintos puntos de Tucumán.

Las precipitaciones se iniciaron minutos después de las 20 y, según denunciaron vecinos, tanto en la capital como en localidades del interior ya se registran zonas anegadas a raíz de la intensidad de las lluvias.

Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra bajo alerta amarilla. Las áreas afectadas incluyen Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán

El pronóstico indica que las malas condiciones climáticas continuarán en las próximas horas. Para el domingo se esperan lluvias durante gran parte de la jornada, acompañadas por un descenso de la temperatura: la mínima será de 15°C grados y la máxima de 20°C.

En tanto, para el lunes se anticipan condiciones similares, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 19°C, manteniéndose la inestabilidad en la provincia.

Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán
Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán

Alerta en la Ruta 330: recomiendan extremar cuidados entre Alto Verde y La Calera

La Dirección Provincial de Vialidad recomendó circular con precausión en la Ruta Provincial 330, específicamente en el tramo comprendido entre Alto Verde y La Calera, donde se registran complicaciones por el fuerte temporal que afecta Tucumán. Según informó el organismo, se detectó la presencia de agua sobre la calzada, junto con un socavón en alcantarillas transversales, lo que compromete la estabilidad del camino en ese sector.

En este contexto, se indicó que la condición del tránsito es “naranja”, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y evaluar la necesidad de transitar por la zona.

Como observación relevante, el organismo señaló que la situación se debe al desborde del río Medina, fenómeno que generó el deterioro en la infraestructura vial y provocó el avance del agua sobre la traza.

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