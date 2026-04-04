Tras una jornada de intenso calor, llegó un fuerte temporal con lluvia y viento a Tucumán

Alerta en la Ruta 330: recomiendan extremar cuidados entre Alto Verde y La Calera

La Dirección Provincial de Vialidad recomendó circular con precausión en la Ruta Provincial 330, específicamente en el tramo comprendido entre Alto Verde y La Calera, donde se registran complicaciones por el fuerte temporal que afecta Tucumán. Según informó el organismo, se detectó la presencia de agua sobre la calzada, junto con un socavón en alcantarillas transversales, lo que compromete la estabilidad del camino en ese sector.