En medio del escándalo, Milei reiteró su apoyo para el cuestionado Adorni

En medio de cuestionamientos públicos y denuncias que involucran su gestión, el presidente Javier Milei volvió a mostrarse este viernes junto a Manuel Adorni y le brindó un respaldo explícito en un acto oficial. La imagen conjunta se interpretó como un gesto político en favor del jefe de Gabinete, quien quedó en el centro de la polémica tras revelaciones sobre el uso del avión presidencial para un viaje personal y por el crecimiento de su patrimonio como funcionario.
La actividad se desarrolló en un evento del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, donde la ubicación de Adorni en un lugar destacado reforzó la señal de apoyo dentro del oficialismo. Durante su discurso, Milei no esquivó la coyuntura y dejó una frase dirigida a su colaborador: “Va a tocar darte las gracias”.
En paralelo, el mandatario aprovechó la ocasión para referirse al litigio internacional por YPF, uno de los temas más sensibles para la administración nacional. En ese marco, destacó el reciente fallo favorable para la Argentina en tribunales de Estados Unidos. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago”, afirmó.
Desde el entorno presidencial remarcaron la relevancia del fallo, al que calificaron como un precedente clave en la defensa de los intereses del país. No obstante, Milei también dirigió críticas hacia la oposición y responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el origen del conflicto. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó.
Así, entre la defensa a Adorni y el eje puesto en YPF, Milei buscó consolidar su frente interno en un contexto de alta tensión política, de las preguntas sin respuestas que rodean al Caso $LIBRA y de un jefe de Gabinete cada vez más cuestionado por incierto el uso de fondos de la administración pública.