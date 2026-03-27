En medio del escándalo, Milei reiteró su apoyo para el cuestionado Adorni

En paralelo, el mandatario aprovechó la ocasión para referirse al litigio internacional por YPF, uno de los temas más sensibles para la administración nacional. En ese marco, destacó el reciente fallo favorable para la Argentina en tribunales de Estados Unidos. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago”, afirmó.