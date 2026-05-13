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El riesgo político de tensar las relaciones

En medio de los recortes y el endurecimiento del ajuste, Milei necesita cada vez más de los gobernadores aliados para evitar que Adorni sea interpelado.

El riesgo político de tensar las relaciones
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 8 Hs

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