OpiniónColumnas El riesgo político de tensar las relaciones En medio de los recortes y el endurecimiento del ajuste, Milei necesita cada vez más de los gobernadores aliados para evitar que Adorni sea interpelado. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier MileiManuel Adorni Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Kicillof arma su estructura nacional y se apoya en Córdoba Lo más popular Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria” Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo” Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural Ranking notas premium Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025 La Nación envía al Senado pliegos para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, pero persiste el vacío en el Juzgado Electoral Secuestraron vehículos robados y encuentran más motopartes enviadas por encomiendas Gymnasium: se definió qué fórmula conducirá el colegio hasta 2030 Pueblos fantasma: a Mariano Miró la tierra lo ocultó y la memoria lo desenterró