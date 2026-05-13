Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

El entrenador volvió a confiar en la estructura de tres centrales -Guillermo Rodríguez, “Fosa” Ferreyra y Parnisari- que le da seguridad en el fondo, flanqueados por Juárez y Diarte como carrileros, en un 3-4-3. El inicio fue un manual de neutralización. Durante los primeros 20 minutos, el juego se estancó en el círculo central, en una lucha de voluntades donde a ambos les costaba generar peligro real. Gimnasia demostró por qué llegaba como líder: un equipo compacto que, a través de las subidas peligrosas de su lateral izquierdo, intentaba inquietar a una defensa “santa” que, sin embargo, se mantuvo imperturbable con un Ezequiel Parnisari en modo muralla.