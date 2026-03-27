Giro en la causa Adorni: operativo en la TV Pública y una declaración clave contra el Jefe de Gabinete

El pago se realizó de forma manual: un hombre identificado como “Horacio” entregó el dinero en efectivo a la secretaria Tossi. El costo total del servicio se redujo a 3.000 dólares gracias a que se aplicó la modalidad de "pata vacía" (aprovechar asientos libres de otros vuelos). Como prueba, Issin entregó chats de WhatsApp donde consta la confirmación del ingreso del dinero y la logística del viaje.