Antes de $LIBRA, Milei y Novelli ya habían promocionado otra criptomoneda que terminó en fracaso
Un peritaje judicial al teléfono de Mauricio Novelli reveló detalles de VULCANO, un proyecto lanzado en 2022 que prometía ganancias a través de un videojuego que nunca existió. También surge la promoción previa de CoinX, luego investigada por presunta estafa.
El escándalo en torno a $LIBRA abrió nuevas líneas de investigación que remiten a antecedentes similares. El peritaje informático realizado al teléfono de Mauricio Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal expone no solo vínculos con el entorno presidencial, sino también una serie de emprendimientos fallidos. Entre ellos aparece VULCANO, un proyecto lanzado en 2022 que había sido promocionado por Javier Milei cuando aún era diputado nacional.
El celular de Novelli, analizado en el marco de la causa, contiene documentación sobre este desarrollo iniciado en 2021. La propuesta se presentaba como un videojuego basado en tecnología blockchain que permitiría a los usuarios obtener ganancias mediante su propio token, denominado $VULC. Sin embargo, el juego nunca llegó a concretarse. Tras una suba inicial impulsada por la difusión pública, el valor del activo digital colapsó y los desarrolladores abandonaron el proyecto, dejando a numerosos inversores con pérdidas.
El 18 de febrero de 2022, Milei utilizó su cuenta en X para promocionar la iniciativa de la empresa Vulcano, impulsada por Novelli junto a su socio Jeremías Walsh. “Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, escribió entonces. Semanas después de ese mensaje, el token perdió prácticamente todo su valor.
Entre los documentos analizados por la Justicia figura un contrato fechado el 14 de diciembre de 2021. Se trata de un acuerdo de locación de servicios por 60 días entre N&W Professional Traders y un programador, encargado del desarrollo del videojuego bajo tecnología blockchain. La particularidad del convenio es que el pago se estableció en especie: 500.000 unidades del token $VULC.
Quince días más tarde, el 29 de diciembre de 2021, los responsables del proyecto destacaban en documentos internos la posibilidad de contar con la figura de Milei para promocionar el emprendimiento en redes sociales.
El peritaje también incluye un modelo de contrato de enero de 2022 para la adquisición de tokens, donde se detallan los riesgos para los inversores. Allí se advierte que las criptomonedas están expuestas a riesgos informáticos, tecnológicos, regulatorios y de volatilidad, y que no cuentan con respaldo de gobiernos ni son consideradas moneda de curso legal, publicó Infobae.
Además, en presentaciones internas en formato PowerPoint, N&W Professional Traders se autodefinía como sponsor de varios influencers, entre ellos Milei, quien para entonces ya había sido electo diputado nacional.
El antecedente de VULCANO fue señalado públicamente por el periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman, director de Codemia. Tras estallar el caso $LIBRA, recordó que el videojuego “nunca existió” y que el comportamiento del token fue similar, aunque a menor escala. “Cuando bajó la cotización, abandonaron todo”, explicó.
Firtman también advirtió que, tras la difusión del escándalo, Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, eliminó de su canal de YouTube un video en el que promocionaba el proyecto como un juego play to earn apoyado por Javier Milei y Agustín Laje.
Pero VULCANO no fue el único antecedente. Dos meses antes de esa promoción, Milei había difundido otra iniciativa vinculada al mundo cripto: CoinX. En esa ocasión utilizó su cuenta de Instagram para recomendar la plataforma de inversión.
“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de invertir para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya podés simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia”, publicó el entonces diputado, invitando a contactar a la firma.
La cuenta mencionada ya no existe. En agosto de 2023, un año y medio después de aquella promoción, la empresa fue allanada en el marco de una investigación por presunta estafa, por orden del Juzgado Federal N°12 a cargo de Ariel Lijo. La causa se había iniciado en 2022.
Previamente, en junio de ese año, la Comisión Nacional de Valores había intimado a CoinX a cesar toda actividad de asesoramiento e intermediación en inversiones, así como cualquier operación con valores negociables a través de sus plataformas y redes sociales.
De acuerdo con la documentación relevada, ninguna de estas promociones habría sido gratuita. Si bien no abundan registros formales de pagos, el peritaje detectó un resumen del Banco Galicia que muestra transferencias desde la cuenta de N&W Professional Traders. Entre ellas figura un envío de 200.000 pesos a Karina Milei en julio de 2023, pocos meses antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia.
Los datos incorporados al expediente refuerzan la hipótesis de una trama previa de emprendimientos fallidos en el universo cripto, con mecanismos de promoción similares a los que hoy están bajo la lupa en el caso $LIBRA.