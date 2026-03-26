Antes de $LIBRA, Milei y Novelli ya habían promocionado otra criptomoneda que terminó en fracaso

El escándalo en torno a $LIBRA abrió nuevas líneas de investigación que remiten a antecedentes similares. El peritaje informático realizado al teléfono de Mauricio Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal expone no solo vínculos con el entorno presidencial, sino también una serie de emprendimientos fallidos. Entre ellos aparece VULCANO, un proyecto lanzado en 2022 que había sido promocionado por Javier Milei cuando aún era diputado nacional.