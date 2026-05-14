Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”

“Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, sostuvo Jaldo, quien confirmó que la propiedad “es legítimamente de quien habla” y que fue adquirida en uno de los principales destinos turísticos de la provincia. “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, remarcó.