Secciones
Política

Jaldo defendió la compra de su casa en Tafí del Valle: “No vivo solo del sueldo de gobernador”

El gobernador explicó que la operación fue realizada con un crédito hipotecario, está declarada en sus registros patrimoniales y responde a ingresos de su actividad privada.

Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo defendió hoy la compra de una casa en Tafí del Valle, Tucumán, afirmando que es una operación legal, declarada y financiada con ingresos privados.
  • La adquisición se realizó mediante un crédito hipotecario UVA y fondos de su actividad agropecuaria de 40 años. Jaldo respondió así a informes difundidos por medios nacionales.
  • El mandatario busca ratificar la transparencia de su gestión al declarar bienes a su nombre ante ARCA y la UIF, intentando llevar tranquilidad sobre su situación patrimonial.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las repercusiones generadas por la publicación de la compra de una vivienda en Tafí del Valle y aseguró que se trata de una operación “totalmente legal, transparente y declarada”, al tiempo que aclaró que cuenta con ingresos provenientes de su actividad privada.

Durante un acto oficial en el que se firmó un acuerdo de cooperación entre la Provincia y el Hospital Italiano, el mandatario consideró necesario dar explicaciones públicas luego de que la información fuera difundida por un medio nacional y replicada a nivel local.

“Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, sostuvo Jaldo, quien confirmó que la propiedad “es legítimamente de quien habla” y que fue adquirida en uno de los principales destinos turísticos de la provincia. “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, remarcó.

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo provincial hizo hincapié en su situación patrimonial y en el origen de los fondos utilizados para la compra. “Yo no vivo del sueldo de gobernador. Tengo una actividad privada desde hace más de 40 años, vinculada a la explotación agrícola-ganadera”, explicó, y agregó que se trata de una empresa unipersonal inscripta formalmente.

OSVALDO JALDO / ARCHIVO OSVALDO JALDO / ARCHIVO

Además, detalló que la vivienda fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Macro, lo que, según indicó, respalda la legalidad de la operación. “Es una propiedad comprada en cuotas, con financiamiento claro y registrada en todos los organismos correspondientes”, afirmó.

El gobernador también explicó que el inmueble figura en su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024, presentada conforme a la legislación provincial vigente, y que la operación fue informada ante los organismos nacionales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en su carácter de funcionario público.

“No necesito testaferros ni poner bienes a nombre de terceros. Todo lo que tengo está a mi nombre y declarado en tiempo y forma”, enfatizó Jaldo, quien sostuvo que su accionar “siempre fue legal y transparente”.

Finalmente, el mandatario aseguró que brindó estas precisiones para “llevar tranquilidad a la sociedad tucumana” y reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas. “Es mi obligación informar y dejar en claro cuál es la situación”, concluyó.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Detalles sobre la casa que Jaldo adquirió en Tafí del Valle

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025

Lo más popular
“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
1

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
2

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
3

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
4

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer
5

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Ranking notas premium
Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
1

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
4

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
5

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Más Noticias
¿Quién es el diputado libertario que estacionó un Tesla de U$S100.000 en el Congreso?

¿Quién es el diputado libertario que estacionó un Tesla de U$S100.000 en el Congreso?

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Semáforos y fotomultas en el Acceso Sur: un legislador pidió informes para conocer el estado de la obra

Semáforos y fotomultas en el Acceso Sur: un legislador pidió informes para conocer el estado de la obra

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Presupuestos, leyes muertas y transparencia: los argumentos del Gobierno para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Presupuestos, leyes "muertas" y transparencia: los argumentos del Gobierno para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Comentarios