De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
Entre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete y la desidia hídrica tucumana, el discurso de los dirigentes se choca con la realidad. El último informe de la Universidad Torcuato Di Tella muestra una caída en la confianza en el Gobierno de Milei. Mientras tanto, las inundaciones en La Madrid exponen décadas de fracaso peronista en nuestra provincia
MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete de ministros durante una conferencia de prensa. AFP
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