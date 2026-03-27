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De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Entre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete y la desidia hídrica tucumana, el discurso de los dirigentes se choca con la realidad. El último informe de la Universidad Torcuato Di Tella muestra una caída en la confianza en el Gobierno de Milei. Mientras tanto, las inundaciones en La Madrid exponen décadas de fracaso peronista en nuestra provincia

MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete de ministros durante una conferencia de prensa. AFP MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete de ministros durante una conferencia de prensa. AFP
José Názaro
Por José Názaro Hace 15 Hs

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