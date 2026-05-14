Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana
Las temperaturas bajo cero continúan afectando a gran parte de Argentina por el avance de una masa de aire frío. Mientras persisten las heladas y el ambiente seco, un nuevo frente podría generar lluvias aisladas y algunas tormentas hacia el sábado 16.
Resumen para apurados
- Masa de aire frío causa heladas intensas en el centro y norte de Argentina esta semana, con pronóstico de lluvias aisladas para el sábado 16 por el avance de un nuevo frente frontal.
- La estabilidad climática se debe a un sistema de alta presión que genera cielos despejados y baja humedad, facilitando el descenso marcado de las marcas térmicas en el área pampeana.
- Se prevé mayor inestabilidad el fin de semana con tormentas en el noreste. El frío persistente consolida un escenario invernal anticipado con impacto directo en la región agrícola.
El ingreso de una intensa masa de aire frío continúa generando temperaturas muy bajas en gran parte de Argentina. Durante esta semana, las heladas volvieron a sentirse con fuerza en varias provincias del centro y norte del país, mientras que los especialistas ya observan la posible llegada de un nuevo frente frío que podría provocar lluvias aisladas hacia el sábado 16.
El panorama meteorológico se mantiene estable desde comienzos de la semana debido a la presencia de un sistema de alta presión que favorece cielos despejados, poca humedad y escasa nubosidad. Estas condiciones ayudan a que las mínimas desciendan de manera marcada, especialmente en la región Pampeana y el centro argentino.
Heladas persistentes y ambiente seco en gran parte del país
Las condiciones de estabilidad atmosférica seguirán dominando buena parte del territorio nacional en los próximos días. Esto implica mañanas muy frías, presencia de heladas y tardes con temperaturas apenas moderadas.
La escasa humedad en las capas bajas de la atmósfera también limita la formación de lluvias, por lo que no se esperan precipitaciones importantes en la región central durante gran parte de la semana.
El ambiente seco y el predominio del aire frío continúan consolidando un escenario típicamente invernal, incluso antes de la llegada oficial de la temporada más fría del año.
Un nuevo frente frío podría traer lluvias aisladas el sábado 16
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, un nuevo sistema frontal frío comenzaría a avanzar hacia Argentina durante el próximo fin de semana. Este fenómeno aportaría mayor nubosidad e inestabilidad sobre la franja central del país.
Por el momento, las lluvias previstas serían débiles y muy aisladas en la región Pampeana, con acumulados bajos y distribución irregular. Los modelos estiman registros inferiores a los 10 milímetros en la mayor parte del área agrícola central.
Las condiciones más inestables podrían concentrarse sobre el noreste argentino, donde entre el sábado y el domingo existe la posibilidad de tormentas algo más organizadas. Sin embargo, hasta ahora no se prevén fenómenos meteorológicos de gran magnitud.
Cómo seguirá el tiempo en los próximos días
Mientras continúa el monitoreo de este nuevo frente frío, el escenario dominante seguirá siendo el de temperaturas bajas, mañanas heladas y escasas precipitaciones en gran parte del país.
El frío persistente continuará marcando la agenda meteorológica de la semana, especialmente en las provincias del centro y norte argentino, donde las mínimas seguirán ubicándose en valores muy bajos.