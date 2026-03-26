Lemoine defendió a Adorni y denunció una "red de amigotes" detrás del escándalo por bienes y vuelos

“No importa lo que Adorni diga, van a seguir hablando de esto. Al igual que Karina y Javier Milei, yo confío en él”, sostuvo Lemoine en diálogo con LN+. En esa línea, también cuestionó la cobertura mediática: “Van a seguir hablando porque este es el único tema en todos los programas. Es aburrido. Se ve que a la gente le interesa porque debe subir el rating”.