Lemoine defendió a Adorni y denunció una "red de amigotes" detrás del escándalo por bienes y vuelos

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine salió en defensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de la controversia por sus bienes declarados y los vuelos privados a Punta del Este. En declaraciones televisivas, la legisladora habló de una supuesta “red de amigotes” detrás de la difusión del caso y apuntó contra distintos actores políticos y mediáticos.
“No importa lo que Adorni diga, van a seguir hablando de esto. Al igual que Karina y Javier Milei, yo confío en él”, sostuvo Lemoine en diálogo con LN+. En esa línea, también cuestionó la cobertura mediática: “Van a seguir hablando porque este es el único tema en todos los programas. Es aburrido. Se ve que a la gente le interesa porque debe subir el rating”.
La diputada minimizó las revelaciones que complican al funcionario y fue tajante: “Si esto es lo más turbio que tiene el Gobierno, vamos a renovar la presidencia durante décadas. Y ojalá que siga así”. Además, cuestionó que se haya involucrado a la familia del vocero: “Antes de ser periodista es padre; se metieron con sus hijos”.
En ese marco, apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi, a quienes vinculó con la difusión de un video en el que se ve a Adorni junto a su familia abordando un jet privado en el aeropuerto de San Fernando rumbo a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.
“Alguien los filmó en un momento privado, esperaron un mes y empezaron a poner un video, se metieron con su familia, con su casa, que está todo declarado como corresponde”, afirmó, sin presentar pruebas.
Lemoine fue más allá y aseguró que detrás del episodio existe una red de vínculos que incluye a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, al ex presidente Alberto Fernández y a otros referentes. “Tiene una red de amigotes: Delcy Rodríguez, la narcodictadura venezolana, Alberto Fernández y toda esa gente de porquería que está metiéndose en el medio”, sostuvo.
Ante la consulta sobre la conexión concreta entre esas figuras y el video, respondió: “Todo tiene que ver porque todo lo que sale de ahí es turbio y te enoja”. También mencionó al periodista Mauro Federico y al dirigente del fútbol Pablo Toviggino como parte de quienes, según su visión, impulsan estas “operaciones”.
El escándalo se profundizó luego de la conferencia de prensa que brindó Adorni el miércoles en la Casa Rosada, donde evitó dar detalles sobre su patrimonio y los viajes cuestionados, al señalar que existe una investigación judicial en curso.
“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, afirmó el funcionario, quien aclaró que su salario está congelado desde hace dos años y que todas sus propiedades están declaradas. Indicó además que vive en Caballito y que el resto de los bienes debe cotejarse con su declaración jurada.
Consultado por el viaje en jet privado a Punta del Este, evitó precisiones: “Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente”. También sostuvo que no hubo dádivas y que el traslado fue pagado, aunque las facturas no figuran a su nombre sino al de una productora vinculada al empresario de medios Marcelo Grandio, proveedor de contenidos de la TV Pública.
En paralelo, el caso sumó otro capítulo cuando se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, con destino a Miami y luego Nueva York, en el marco del evento Argentina Week, orientado a promover inversiones.
Días después trascendió que la familia Adorni también viajó a Punta del Este en un jet privado junto a Grandio. A esto se sumó que en noviembre de 2024 Angeletti registró a su nombre una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.
La operación fue denunciada por Pagano, quien pidió investigar a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en un caso que ahora se encuentra bajo la lupa judicial y alimenta la disputa política en torno al funcionario.