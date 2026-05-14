Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
Durante años, muchas mujeres atravesaron partos marcados por el maltrato, la humillación y la pérdida de autonomía creyendo que era “normal”. En la Semana Mundial del Parto Respetado, una reflexión sobre la violencia obstétrica, las marcas que deja y una práctica todavía profundamente naturalizada.
Semana del parto respetado.
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