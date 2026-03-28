Causa Adorni: ordenaron proteger a la testigo que confirmó quién pagó los vuelos a Uruguay

En su testimonio, Tossi ratificó que el viaje de regreso de Adorni y su familia fue abonado en efectivo por Grandío. Además, entregó copias de documentos que probarían los intentos previos de "limpiar" la operación comercial una vez que el escándalo tomó estado público. Para la fiscalía, estas maniobras representan un "riesgo concreto" para la investigación y un intento de silenciar a una fuente de prueba fundamental.