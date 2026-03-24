Caso $LIBRA: una carta expone un posible nexo de Milei con otra firma cripto a través de Mauricio Novelli

Un documento fechado el 1 de agosto de 2024, presentado como “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”, expone un posible vínculo formal entre la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd y la Presidencia de la Nación. El texto, dirigido al presidente Javier Milei, no había sido hasta ahora desarrollado en el marco del caso de la criptomoneda $LIBRA y propone “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina”, con una serie de iniciativas financieras, regulatorias y fiscales que hoy forman parte del análisis de la Justicia federal.