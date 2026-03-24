Caso $LIBRA: una carta expone un posible nexo de Milei con otra firma cripto a través de Mauricio Novelli
El documento, fechado en agosto de 2024, plantea beneficios fiscales, acceso a información financiera y contacto con reguladores. Fue incorporado al expediente que investiga los vínculos del trader con el entorno presidencial.
Un documento fechado el 1 de agosto de 2024, presentado como “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”, expone un posible vínculo formal entre la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd y la Presidencia de la Nación. El texto, dirigido al presidente Javier Milei, no había sido hasta ahora desarrollado en el marco del caso de la criptomoneda $LIBRA y propone “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina”, con una serie de iniciativas financieras, regulatorias y fiscales que hoy forman parte del análisis de la Justicia federal.
La causa $LIBRA investiga el rol del trader Mauricio Novelli y su relación con el entorno más cercano del mandatario, a partir de mensajes, contratos y registros que dan cuenta de pagos, intermediación empresarial y acceso a funcionarios. Según surge del expediente, Novelli pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un nexo con llegada directa al Presidente y su círculo íntimo, en un esquema que incluyó contactos con empresarios del ecosistema cripto y proyectos vinculados al uso de la imagen presidencial en iniciativas económicas.
En ese contexto, la carta de intención de Cube Exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en Australia, introduce un nuevo elemento: un planteo de desarrollo institucional en el sistema financiero argentino. Allí se fija como objetivo “establecer una cooperativa de crédito que brinde servicios financieros asequibles y de calidad, fomentando la inclusión financiera y apoyando el desarrollo económico local”, con productos como cuentas de ahorro, créditos personales y empresariales y otros servicios orientados al bienestar económico de sus futuros miembros.
El documento no tiene firmas, pero consigna como remitente a Cube Exchange Australia Pty Ltd, una sociedad privada de responsabilidad limitada que en el texto fija domicilio en “401 N Morgan Street, Suite 300, Chicago, IL 60642”, en Estados Unidos.
Uno de los puntos que sobresale es la referencia al acceso a información para el desarrollo de los servicios. Allí se indica que toda “información es de ayuda para mejorar los modelos de riesgo y desarrollo de productos, como datos financieros anonimizados del Banco Central y autoridades fiscales”, lo que abre la posibilidad de interacción con fuentes estatales.
En paralelo, la propuesta incluye un esquema de incentivos fiscales de amplio alcance. La firma solicita “una exención fiscal corporativa de 10 años, con tasas impositivas que no excedan el 10% durante la siguiente década”, además de “acuerdos plurianuales, subsidios fiscales y exenciones de ubicación” y un “impuesto sobre las ganancias de capital para inversores limitado al 10% durante los primeros 10 años”. También plantea que todas “las aprobaciones regulatorias necesarias sean garantizadas dentro de los 60 días de la aplicación”.
El texto contempla además mecanismos de articulación directa con organismos públicos. En el apartado “Colaboración con el Gobierno”, se solicita “el apoyo y el compromiso del gobierno argentino para facilitar la implementación de esta iniciativa”, incluyendo un “contacto directo con los delegados de los organismos reguladores determinados, como el (BCRA, UIF, CNV, SSN, SAFJP, ABA, AAEF), para una comunicación directa y fluida”. A esto se suman pedidos de orientación en el cumplimiento de regulaciones locales y beneficios fiscales, así como la posibilidad de establecer la sede en Buenos Aires con un contrato gubernamental que respalde las operaciones.
Otro eje es la dimensión académica e institucional. Bajo el apartado “Compromiso con la Comunidad”, la empresa expresa su intención de trabajar con comunidades locales y autoridades para fomentar la educación financiera y el desarrollo sostenible. En esa línea, propone una “colaboración internacional” que incluye la posibilidad de asociarse con la Universidad de Chicago para crear el “Instituto Milei”, orientado a estudios financieros e innovación, con cumbres trimestrales junto a reguladores de cooperativas de crédito de Estados Unidos.
En ese mismo apartado se menciona la intención de “implementar el sistema de Identidad Digital Nacional (DNI) para reemplazar los sistemas actuales como Sumsub”, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad.
La carta se presenta como una intención, por lo que no implica la concreción del proyecto ni la existencia de un acuerdo definitivo. Sin embargo, solicita expresamente la firma del destinatario “para formalizar su apoyo y compromiso con esta iniciativa”. En otro tramo, señala: “Nuestro objetivo es facilitar la incorporación de nuevos fondos público-privados financieros y promover un sistema bancario de reserva del 100% a nivel mundial”.
La investigación judicial está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la instrucción. El expediente avanza con la incorporación y análisis de prueba digital obtenida de dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono de Novelli, peritajes técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y el cruce de contratos, mensajes y registros de reuniones para reconstruir la secuencia de los hechos y el alcance de los vínculos entre los involucrados.
Entre las medidas en curso figuran el análisis de comunicaciones, la trazabilidad de operaciones económicas y la identificación de eventuales acuerdos o contraprestaciones vinculadas a la promoción de activos financieros. La hipótesis de la Fiscalía contempla la posible existencia de un esquema que habría articulado negocios privados con acceso a funcionarios y proyección institucional, bajo las normas que regulan el ejercicio de la función pública.
La aparición de este documento se da en un contexto en el que la investigación ya había identificado múltiples iniciativas económicas vinculadas al entorno de Novelli, como la organización de eventos financieros, entre ellos el Tech Forum, la planificación de proyectos ligados a activos digitales y propuestas comerciales con empresarios internacionales. Según consta en el expediente, estas actividades incluyeron reuniones en Casa Rosada y contactos con funcionarios del área presidencial, consignó Infobae.
Asimismo, el material analizado revela un modelo de negocios más amplio que utilizaba la figura de Milei como eje de promoción, con cursos, eventos, productos financieros y contenidos audiovisuales. Ese esquema se vio interrumpido tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en febrero de 2025.