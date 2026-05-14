Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Otro episodio

También se registró otro episodio por el que fueron condenados dos efectivos de la Policía Federal, dos de la fuerza provincial y un civil. En junio de 2020, secuestraron a un taxista que era pariente del líder de una red de narcomenudeo de la capital tucumana y, mientras recorrían Barrio Norte, exigieron dinero o droga para liberarlo. Sin embargo, fueron sorprendidos y detenidos en las cercanías de una dependencia de una fuerza federal.