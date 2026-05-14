Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Este se transformará en el tercer caso de efectivos policiales que afrontan un juicio por haber secuestrado a personas que podrían haber estado vinculadas al tráfico de sustancias. El grupo fue identificado como “La banda de los narcopolicías”.
En febrero de 2022, un grupo de efectivos se presentó en la casa de un productor de Leales donde supuestamente se cultivaban plantas de marihuana. Los uniformados se llevaron al dueño de la propiedad y lo liberaron luego de que sus familiares pagaran un rescate de $200.000 y entregaran un vehículo. El año pasado fueron condenados los cinco uniformados.
Esta misma banda habría tenido participación en el extraño episodio que se registró en Famaillá. Un grupo de efectivos se presentó en la casa de Jorge “Pelaín” Nassif, detenido recientemente por una causa de drogas. En principio, se pensó que habrían intentado secuestrarlo, pero finalmente tres de los cinco efectivos identificados fueron condenados por robo.
Otro episodio
También se registró otro episodio por el que fueron condenados dos efectivos de la Policía Federal, dos de la fuerza provincial y un civil. En junio de 2020, secuestraron a un taxista que era pariente del líder de una red de narcomenudeo de la capital tucumana y, mientras recorrían Barrio Norte, exigieron dinero o droga para liberarlo. Sin embargo, fueron sorprendidos y detenidos en las cercanías de una dependencia de una fuerza federal.
Los expertos en la materia sostienen que este es un modus operandi que está en pleno crecimiento en el país. “Los policías corruptos saben que hay muy pocas chances de que un narco los denuncie por haberlos secuestrado. Por eso se creen impunes y cometen errores infantiles”, sostuvo un pesquisa.
En los casos registrados en la provincia hubo tres denominadores comunes:
1- Inteligencia: en todos los casos, los acusados tenían información de que las víctimas estaban relacionadas con la comercialización de drogas o el cultivo de marihuana.
2- Lugares: los señalados intentaban o cobraron el rescate exigido en dependencias policiales o en sitios cercanos a ellas.
3- Descuido: en todos los casos, los investigadores encontraron evidencias clave en los teléfonos celulares que les secuestraron.