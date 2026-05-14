Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- Federico Pelli será operado nuevamente tras la agresión de "Pichón" Segura en Tucumán. El caso se encuentra en instancia judicial con pedidos de juntas médicas y juicio abreviado.
- El ataque ocurrió en La Madrid y dejó graves secuelas. El acusado busca un juicio abreviado con reglas de conducta, pero las nuevas complicaciones de salud de Pelli tensan el acuerdo.
- La evolución de las lesiones de Pelli definirá la severidad de la pena para Segura. Este caso resalta la tensión entre los acuerdos de juicio abreviado y la reparación a las víctimas.
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