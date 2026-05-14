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La inflación de abril fue del 2,6% con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumula un alza de 12,3% en el año.

Política

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

El acusado está en tratativas para alcanzar un juicio abreviado, con una pena condicional de tres años de cárcel y reglas de conducta. Contrapuntos en la audiencia.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Pelli será operado nuevamente tras la agresión de "Pichón" Segura en Tucumán. El caso se encuentra en instancia judicial con pedidos de juntas médicas y juicio abreviado.
  • El ataque ocurrió en La Madrid y dejó graves secuelas. El acusado busca un juicio abreviado con reglas de conducta, pero las nuevas complicaciones de salud de Pelli tensan el acuerdo.
  • La evolución de las lesiones de Pelli definirá la severidad de la pena para Segura. Este caso resalta la tensión entre los acuerdos de juicio abreviado y la reparación a las víctimas.
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