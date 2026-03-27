Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Uno de los encuentros más significativos fue el que mantuvo con el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según informó el propio Adorni en su cuenta de X, la reunión giró en torno a temas de gestión y, principalmente, al envío de pliegos judiciales al Congreso de la Nación. No obstante, en el ámbito político se interpreta esta cita como una señal de fortaleza institucional en un momento donde su situación procesal depende de los avances en los tribunales de Retiro.