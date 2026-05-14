“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Las defensas de los señalados realizaron diferentes planteos para oponerse a que el caso fuera elevado a juicio. Sin embargo, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó cada uno de ellos. Dispuso que Díaz, Gómez y Jiménez sean enjuiciados por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por haberse logrado el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales. En tanto, a Morales le endilgó el mismo ilícito, pero como partícipe. En la resolución, el magistrado habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios.