Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) dijo que le cuesta creerle a Jaldo porque, como con la reforma, primero dice una cosa y luego otra. “Estoy a favor de la regularización de los entes intervenidos. Pero hay entes que no sirven para nada, que se usan para recaudar y complicar la vida a los tucumanos. A esos hay que cerrarlos directamente y poner a la gente en otras reparticiones. También hay que dejar de usarlos como una bolsa de trabajo para cada acople peronista”, lanzó.